https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/uskudarda-iett-otobusunun-kadin-surucusunu-tehdit-eden-taksici-yakalandi-1083868743.html
Üsküdar'da İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksici yakalandı
Üsküdar'da İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksici yakalandı
Sputnik Türkiye
Üsküdar'da, yol verme tartışmasında İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T00:58+0300
2024-05-16T00:58+0300
2024-05-16T00:58+0300
türkiye
kadın
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
otobüs
otobüs şöförü
halk otobüsü
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/02/1080291218_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_906d10a3889f38a8eee3c163f48f7190.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünalan Mahallesi'nde bir taksi şoförünün, yol verme meselesi nedeniyle İETT otobüsü sürücüsü S.D'ye tehdit ve hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, taksinin plakasından kimliğini belirlediği M.V.A'yı yakaladı. Şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemleri süren M.V.A'nın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/iett-otobusu-kaldirima-cikti-2-kisi-yaralandi-1082363446.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/02/1080291218_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_75625af5cb94c1f89460a45006cd7f9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadın, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), otobüs, otobüs şöförü, halk otobüsü, istanbul
kadın, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), otobüs, otobüs şöförü, halk otobüsü, istanbul
Üsküdar'da İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksici yakalandı
Üsküdar'da, yol verme tartışmasında İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünalan Mahallesi'nde bir taksi şoförünün, yol verme meselesi nedeniyle İETT otobüsü sürücüsü S.D'ye tehdit ve hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, taksinin plakasından kimliğini belirlediği M.V.A'yı yakaladı. Şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri süren M.V.A'nın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.