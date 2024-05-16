https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/uskudarda-iett-otobusunun-kadin-surucusunu-tehdit-eden-taksici-yakalandi-1083868743.html

Üsküdar'da İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksici yakalandı

Üsküdar'da İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksici yakalandı

Sputnik Türkiye

Üsküdar'da, yol verme tartışmasında İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T00:58+0300

2024-05-16T00:58+0300

2024-05-16T00:58+0300

türkiye

kadın

iett

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

otobüs

otobüs şöförü

halk otobüsü

istanbul

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünalan Mahallesi'nde bir taksi şoförünün, yol verme meselesi nedeniyle İETT otobüsü sürücüsü S.D'ye tehdit ve hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, taksinin plakasından kimliğini belirlediği M.V.A'yı yakaladı. Şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemleri süren M.V.A'nın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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kadın, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), otobüs, otobüs şöförü, halk otobüsü, istanbul