https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/selfie-ceken-sehzade-heykeline-boyali-saldiri--polis-guvenlik-kameralariyla-takibe-almisti---1083907762.html

Selfie çeken şehzade heykeline boyalı saldırı: Polis güvenlik kameralarıyla takibe almıştı

Selfie çeken şehzade heykeline boyalı saldırı: Polis güvenlik kameralarıyla takibe almıştı

Sputnik Türkiye

Amasya’da 9 yıl önce konulduğu Yeşilırmak’ın kıyısında 'selfieci şehzade heykeli' boyalı saldırıya uğradı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T22:32+0300

2024-05-16T22:32+0300

2024-05-16T22:32+0300

yaşam

heykel

selfie

amasya

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Yeşilırmak’ın kıyısında 2015 yılında sergilenip şehre gelen turistlerin de olduğu binlerce kişinin selfie çektiği heykelin cep telefonu ve kılıcı defalarca kırılması üzerine yenilenmişti. Amasya Belediyesi tarafından 7 bin lira maliyetle ırmak kenarına konulmasının ardından sosyal medyada gündem olması üzerine heykel zarar gördüğü için tadilattan geçmişti. Polis, güvenlik kameralarıyla heykeli takibe de almıştı. 9 yıl sonra selfieci şehzade heykelinin yüzü beyaz bir boyayla boyandı. Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardından Amasya Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Bu duruma sosyal medyada tepki gösteren Fikri Gevrek, “Şehzadeyi piri fani yapmışlar. Bence çok yanlış. Aslına döndürülmelidir veya kaldırılmalıdır. Amasya şehzadeler şehridir. Yetkililerin bilgisi dahilinde olduğunu düşünmüyorum” dedi.

amasya

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heykel, selfie, amasya