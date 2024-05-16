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Selfie çeken şehzade heykeline boyalı saldırı: Polis güvenlik kameralarıyla takibe almıştı
Selfie çeken şehzade heykeline boyalı saldırı: Polis güvenlik kameralarıyla takibe almıştı
Sputnik Türkiye
Amasya’da 9 yıl önce konulduğu Yeşilırmak’ın kıyısında 'selfieci şehzade heykeli' boyalı saldırıya uğradı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T22:32+0300
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Yeşilırmak’ın kıyısında 2015 yılında sergilenip şehre gelen turistlerin de olduğu binlerce kişinin selfie çektiği heykelin cep telefonu ve kılıcı defalarca kırılması üzerine yenilenmişti. Amasya Belediyesi tarafından 7 bin lira maliyetle ırmak kenarına konulmasının ardından sosyal medyada gündem olması üzerine heykel zarar gördüğü için tadilattan geçmişti. Polis, güvenlik kameralarıyla heykeli takibe de almıştı. 9 yıl sonra selfieci şehzade heykelinin yüzü beyaz bir boyayla boyandı. Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardından Amasya Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Bu duruma sosyal medyada tepki gösteren Fikri Gevrek, “Şehzadeyi piri fani yapmışlar. Bence çok yanlış. Aslına döndürülmelidir veya kaldırılmalıdır. Amasya şehzadeler şehridir. Yetkililerin bilgisi dahilinde olduğunu düşünmüyorum” dedi.
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Selfie çeken şehzade heykeline boyalı saldırı: Polis güvenlik kameralarıyla takibe almıştı

22:32 16.05.2024
© İHAselfieci şehzade heykeli
selfieci şehzade heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© İHA
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Amasya’da 9 yıl önce konulduğu Yeşilırmak’ın kıyısında 'selfieci şehzade heykeli' boyalı saldırıya uğradı.
Yeşilırmak’ın kıyısında 2015 yılında sergilenip şehre gelen turistlerin de olduğu binlerce kişinin selfie çektiği heykelin cep telefonu ve kılıcı defalarca kırılması üzerine yenilenmişti.
Amasya Belediyesi tarafından 7 bin lira maliyetle ırmak kenarına konulmasının ardından sosyal medyada gündem olması üzerine heykel zarar gördüğü için tadilattan geçmişti. Polis, güvenlik kameralarıyla heykeli takibe de almıştı.
9 yıl sonra selfieci şehzade heykelinin yüzü beyaz bir boyayla boyandı. Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardından Amasya Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.
Bu duruma sosyal medyada tepki gösteren Fikri Gevrek, “Şehzadeyi piri fani yapmışlar. Bence çok yanlış. Aslına döndürülmelidir veya kaldırılmalıdır. Amasya şehzadeler şehridir. Yetkililerin bilgisi dahilinde olduğunu düşünmüyorum” dedi.
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