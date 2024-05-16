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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-yabanci-ajanlarin-her-duzeyde-secimlere-katilmasini-yasaklayan-yasayi-imzaladi--1083891483.html
Putin, yabancı ajanların 'her düzeyde' seçimlere katılmasını yasaklayan yasayı imzaladı
Putin, yabancı ajanların 'her düzeyde' seçimlere katılmasını yasaklayan yasayı imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, yabancı ajanların her düzeyde seçimlere katılmasını ve adaylar için gözlemci ve vekil olarak hareket etmesini yasaklayan bir yasa... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:51+0300
2024-05-16T13:51+0300
dünya
vladimir putin
yabancı ajan
rusya
yasa
yasa
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalan söz konusu yasa federal ve bölgesel devlet organları, federal bölgenin kamu otoriteleri ve yerel özyönetim organları için yapılacak seçimleri de kapsayacak.Yeni normlara göre, seçimlere katılmak üzere kayıt yaptıran bir aday yabancı temsilciler siciline dahil edilmeyeceği gibi seçime katılma muvafakatnamesinde adayın yabancı ajan olduğu belirtilmişse seçim komisyonu, kayıt için gerekli diğer belgelerle birlikte, Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı'nın yabancı ajanlar sicilinden çıkarıldığına dair bir bildirimini veya ilgili mahkeme kararını sunmak zorunda olacak.Yasa ayrıca, adaylar tarafından seçim komisyonlarına sunulan belgelerde hata ve yanlış bulunmasının, seçimlere katılmalarına izin verilmemesi için gerekçe teşkil edeceğini öngörüyor.Söz konusu yasada, yabancı ajanlar ve aşırılık yanlısı veya terör örgütlerinin faaliyetlerine karışan kişilere ilişkin birleşik bilgi kütüğünde yer alan kişilerin her düzeydeki seçimlerde gözlemci, adayların vekili ve yetkili temsilcileri olmaları da yasaklandı.Aynı zamanda, aşırılık yanlısı veya terör örgütünün faaliyetlerine karışan kişiler de oy kullanma hakkına sahip seçim komisyonlarının üyesi olamayacaklar. Benzer bir kısıtlama da, aşırılık yanlısı sembolleri sergiledikleri için idari sorumluluğa tabi tutulan kişiler için geçerli olacak. İlgili mahkeme kararının yürürlüğe girmesi veya sicile işlenmesi halinde, oy kullanma hakkına sahip bir komisyon üyesinin yetkileri derhal sona erecek.Yasa ayrıca seçim mevzuatında da düzenlemeler yapıyor. Bilhassa, medya temsilcilerinin akreditasyon başvuruları için son tarihleri belirleyerek seçim fonlarının hesaplarından para çekilmesine karşı önlemler alırken tutuklu merkezlerinde bulunan kişilerin seçimlere katılma hakkı için ek güvenceler getiriyor.Rusya'da 'yabancı ajan statüsü', diğer hususların yanı sıra, kişisel hesaplardaki fon hareketleri hakkında üç ayda bir rapor vermeyi ve tüm kamusal iletişimleri bildirmeyi zorunlu kılıyor. 2022 yılının sonundan itibaren 'yabancı ajanların' devlet kurumlarında ders vermeleri, kamuya açık etkinlikler düzenlemeleri, sözleşmeli olarak orduda görev yapmaları, seçim komisyonlarında üye ve gözlemci olmaları yasaklanmıştı.Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin yasayı 'çok insani, demokratik ve liberal' olarak değerlendirdi. Volodin açıklamasında, şu anda çeşitli düzeylerde milletvekili olarak yabancı ajan olarak tanınan 10 kişinin olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221205/rusya-lideri-putin-yabanci-ajanlarla-ilgili-tasariyi-imzaladi-1064217660.html
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vladimir putin, yabancı ajan, rusya, yasa, yasa
vladimir putin, yabancı ajan, rusya, yasa, yasa

Putin, yabancı ajanların 'her düzeyde' seçimlere katılmasını yasaklayan yasayı imzaladı

13:51 16.05.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Devlet Başkanı Putin, yabancı ajanların her düzeyde seçimlere katılmasını ve adaylar için gözlemci ve vekil olarak hareket etmesini yasaklayan bir yasa imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalan söz konusu yasa federal ve bölgesel devlet organları, federal bölgenin kamu otoriteleri ve yerel özyönetim organları için yapılacak seçimleri de kapsayacak.
Yeni normlara göre, seçimlere katılmak üzere kayıt yaptıran bir aday yabancı temsilciler siciline dahil edilmeyeceği gibi seçime katılma muvafakatnamesinde adayın yabancı ajan olduğu belirtilmişse seçim komisyonu, kayıt için gerekli diğer belgelerle birlikte, Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı'nın yabancı ajanlar sicilinden çıkarıldığına dair bir bildirimini veya ilgili mahkeme kararını sunmak zorunda olacak.
Yasa ayrıca, adaylar tarafından seçim komisyonlarına sunulan belgelerde hata ve yanlış bulunmasının, seçimlere katılmalarına izin verilmemesi için gerekçe teşkil edeceğini öngörüyor.
Söz konusu yasada, yabancı ajanlar ve aşırılık yanlısı veya terör örgütlerinin faaliyetlerine karışan kişilere ilişkin birleşik bilgi kütüğünde yer alan kişilerin her düzeydeki seçimlerde gözlemci, adayların vekili ve yetkili temsilcileri olmaları da yasaklandı.
Aynı zamanda, aşırılık yanlısı veya terör örgütünün faaliyetlerine karışan kişiler de oy kullanma hakkına sahip seçim komisyonlarının üyesi olamayacaklar. Benzer bir kısıtlama da, aşırılık yanlısı sembolleri sergiledikleri için idari sorumluluğa tabi tutulan kişiler için geçerli olacak. İlgili mahkeme kararının yürürlüğe girmesi veya sicile işlenmesi halinde, oy kullanma hakkına sahip bir komisyon üyesinin yetkileri derhal sona erecek.
Yasa ayrıca seçim mevzuatında da düzenlemeler yapıyor. Bilhassa, medya temsilcilerinin akreditasyon başvuruları için son tarihleri belirleyerek seçim fonlarının hesaplarından para çekilmesine karşı önlemler alırken tutuklu merkezlerinde bulunan kişilerin seçimlere katılma hakkı için ek güvenceler getiriyor.
Rusya'da 'yabancı ajan statüsü', diğer hususların yanı sıra, kişisel hesaplardaki fon hareketleri hakkında üç ayda bir rapor vermeyi ve tüm kamusal iletişimleri bildirmeyi zorunlu kılıyor. 2022 yılının sonundan itibaren 'yabancı ajanların' devlet kurumlarında ders vermeleri, kamuya açık etkinlikler düzenlemeleri, sözleşmeli olarak orduda görev yapmaları, seçim komisyonlarında üye ve gözlemci olmaları yasaklanmıştı.
Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin yasayı 'çok insani, demokratik ve liberal' olarak değerlendirdi. Volodin açıklamasında, şu anda çeşitli düzeylerde milletvekili olarak yabancı ajan olarak tanınan 10 kişinin olduğunu dile getirdi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
DÜNYA
Rusya lideri Putin, yabancı ajanlarla ilgili tasarıyı imzaladı
5 Aralık 2022, 19:51
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