https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/peru-trans-bireyleri-resmi-olarak-akil-hastasi-olarak-siniflandirdi-1083885682.html

Peru hükümeti, transseksüelleri resmi olarak 'akıl hastası' olarak sınıflandırdı

Peru hükümeti, transseksüelleri resmi olarak 'akıl hastası' olarak sınıflandırdı

Sputnik Türkiye

Peru hükümeti trans ve interseks bireyleri resmi olarak 'akıl hastası' kategorisine aldı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T12:13+0300

2024-05-16T12:13+0300

2024-05-16T12:58+0300

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Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, Sağlık Bakanı Cesar Vasquez ile Ekonomi ve Maliye Bakanı Jose Arista tarafından imzalanan belgede, trans bireylerin cinsiyet kimliğiyle ilgili şüpheleri tedavi edilmesi gereken ruh sağlığı koşulları olarak tanımlandı.Sağlık Bakanlığı söz konusu bu kararnamenin Peru'nun kamu sağlık hizmetlerinin'akıl sağlığı için tıbbi müdahalenin tam kapsamını garanti edebilmesinin' tek yolu olduğunu ifade etti.Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin imzasını taşıyan 009-2024-SA sayılı kararnamenin, tüm sigortalılar için finanse edilen ve Peru'daki kamu ve özel sağlık merkezleri için geçerli olan durumların, müdahalelerin ve bakım masraflarının ayrıntılı bir listesini içeren bir belge olan Temel Sağlık Sigortası Planı'nın güncellenmesinden oluştuğu aktarıldı. Transseksüalizm, çocuklukta cinsiyet kimliği bozukluğu, diğer cinsiyet kimliği bozuklukları, fetişistik travestilik ve egodistonik cinsel yönelimleri, Peru'da sigorta kapsamındaki ruh sağlığı sorunları bölümüne dahil edildi. Buna ek olarak transseksüel terimi, cinsel sağlıkla ilgili bir durumla sınırlı olan cinsiyet uyumsuzluğu ile değiştirildi.Perulu farklı sağlık uzmanları, artık ücretsiz hormonal tedavi alabilecekleri sebebiyle söz konusu yasanın trans topluluğu için faydalı olduğunu yorumladı.

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peru, dina boluarte, trans, trans birey, transeksüel, akıl hastalığı