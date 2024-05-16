https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/pamuk-seker-kadar-hafif-gezegen-kesfedildi-1083885918.html
Pamuk şeker kadar hafif gezegen keşfedildi
Pamuk şeker kadar hafif gezegen keşfedildi
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar, Jüpiter'den daha büyük boyutta olan "WASP-193b" adlı ötegezegenin pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğunu belirledi. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T12:21+0300
2024-05-16T12:21+0300
2024-05-16T12:21+0300
yaşam
gezegen
pamuk şeker
araştırma
uzay
abd
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Araştırmacılar, 2023'te ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından keşfi duyurulan "WASP-193b" ötegezegeni hakkında yeni bulgular elde etti."WASP-193b" ötegezegeninin boyutuna göre oldukça düşük yoğunluğa sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, "pamuk şeker" kadar kabarık ve hafif yapıya sahip olduğunu belirledi.Araştırmacılar, ötegezegenin çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu için bu kadar düşük yoğunluğa sahip olduğunu tahmin ediyor.Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gökbilimci Khalid Barkaoui, "Gezegene süper kabarık diyoruz çünkü gezegen katı maddeler yerine çoğunlukla hafif gazlardan oluşuyor." dedi.WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayıtlara geçti.Araştırma, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bilim-insanlari-dunyadan-daha-yasanilabilir-bir-gezegen-bulmus-olabilir---1082733968.html
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gezegen, pamuk şeker, araştırma, uzay, abd
gezegen, pamuk şeker, araştırma, uzay, abd
Pamuk şeker kadar hafif gezegen keşfedildi
Araştırmacılar, Jüpiter'den daha büyük boyutta olan "WASP-193b" adlı ötegezegenin pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğunu belirledi.
Araştırmacılar, 2023'te ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından keşfi duyurulan "WASP-193b" ötegezegeni hakkında yeni bulgular elde etti.
"WASP-193b" ötegezegeninin boyutuna göre oldukça düşük yoğunluğa sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, "pamuk şeker" kadar kabarık ve hafif yapıya sahip olduğunu belirledi.
Araştırmacılar, ötegezegenin çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu için bu kadar düşük yoğunluğa sahip olduğunu tahmin ediyor.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gökbilimci Khalid Barkaoui, "Gezegene süper kabarık diyoruz çünkü gezegen katı maddeler yerine çoğunlukla hafif gazlardan oluşuyor." dedi.
WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayıtlara geçti.
Araştırma, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.