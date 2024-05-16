https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/israil-refaha-daha-fazla-asker-gondererek-saldirilari-derinlestirecegiz-1083895284.html

İsrail: Refah'a daha fazla asker göndererek saldırıları derinleştireceğiz

İsrail: Refah'a daha fazla asker göndererek saldırıları derinleştireceğiz

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yerinden edilmiş yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine daha fazla asker... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T15:51+0300

2024-05-16T15:51+0300

2024-05-16T15:51+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

filistin

gazze

gazze şeridi

refah

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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yoav Gallant, dün Refah yakınlarındaki bir bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.İsrail ordusunun 'Hamas'a karşı saldırıya devam etmesi' nedeniyle Refah'a daha fazla asker konuşlandırılacağını söyleyen Gallant, saldırıların bölgeye girecek ilave askerlerle devam edeceğini belirtti.Gallant, Hamas'ın yeterince mühimmatı olmadığını ve yıprandığını savunarak, "Bu operasyon yoğunlaşacak ve Hamas artık kendini yenileyebilecek bir örgüt değil" iddiasında bulundu.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Refah'a kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.BM verilerine göre, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Refah'tan şu ana dek yaklaşık 600 bin kişi kaçmak zorunda kaldı.

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

refah

refah sınır kapısı

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