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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/israil-refaha-daha-fazla-asker-gondererek-saldirilari-derinlestirecegiz-1083895284.html
İsrail: Refah'a daha fazla asker göndererek saldırıları derinleştireceğiz
İsrail: Refah'a daha fazla asker göndererek saldırıları derinleştireceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yerinden edilmiş yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine daha fazla asker... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T15:51+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
filistin
gazze
gazze şeridi
refah
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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yoav Gallant, dün Refah yakınlarındaki bir bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.İsrail ordusunun 'Hamas'a karşı saldırıya devam etmesi' nedeniyle Refah'a daha fazla asker konuşlandırılacağını söyleyen Gallant, saldırıların bölgeye girecek ilave askerlerle devam edeceğini belirtti.Gallant, Hamas'ın yeterince mühimmatı olmadığını ve yıprandığını savunarak, "Bu operasyon yoğunlaşacak ve Hamas artık kendini yenileyebilecek bir örgüt değil" iddiasında bulundu.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Refah'a kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.BM verilerine göre, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Refah'tan şu ana dek yaklaşık 600 bin kişi kaçmak zorunda kaldı.
israil
filistin
gazze
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refah
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, gazze, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı

İsrail: Refah'a daha fazla asker göndererek saldırıları derinleştireceğiz

15:51 16.05.2024
© İHAYoav Gallant
Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© İHA
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yerinden edilmiş yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine daha fazla asker konuşlandırılacağını ve saldırıların derinleştirileceğini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yoav Gallant, dün Refah yakınlarındaki bir bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun 'Hamas'a karşı saldırıya devam etmesi' nedeniyle Refah'a daha fazla asker konuşlandırılacağını söyleyen Gallant, saldırıların bölgeye girecek ilave askerlerle devam edeceğini belirtti.

Gallant, Hamas'ın yeterince mühimmatı olmadığını ve yıprandığını savunarak, "Bu operasyon yoğunlaşacak ve Hamas artık kendini yenileyebilecek bir örgüt değil" iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Refah'a kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

BM verilerine göre, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Refah'tan şu ana dek yaklaşık 600 bin kişi kaçmak zorunda kaldı.
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