https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/fatih-terim-panathinaikos-taraftarlarina-bircok-seyi-aciklamam-gerekecek-1083879861.html
Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek
Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek
Sputnik Türkiye
Yunan ekibi Panathinaikos'un teknik patronu Fatih Terim, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk şansını kaybetmesinin ardından son karşılaşma sonrası konuşarak... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T10:26+0300
2024-05-16T10:26+0300
2024-05-16T10:26+0300
spor
panathinaikos
fatih terim
yunanistan
futbol
şampiyonluk
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Bu hafta oynan karşılaşmada 4-1'lik yenilgi sonrası şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'un şampiyonluk hasreti 14 yıla çıktı. Maç sonu konuşan Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, sezon bitimini işaret ederek "Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." ifadelerine yer verdi.Lig macerasında şampiyonluk şansını kaybeden Yunan ekibi kupa serüvenine devam ediyor. Panathinaikos, 25 Mayıs'ta gerçekleşecek finalde Aris ile mücadele edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/bilimsel-olarak-kanitlandi-spor-yaparken-zaman-nedenyavasgecer-1083745967.html
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panathinaikos, fatih terim, yunanistan, futbol, şampiyonluk
panathinaikos, fatih terim, yunanistan, futbol, şampiyonluk
Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek
Yunan ekibi Panathinaikos'un teknik patronu Fatih Terim, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk şansını kaybetmesinin ardından son karşılaşma sonrası konuşarak "Sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." dedi.
Bu hafta oynan karşılaşmada 4-1'lik yenilgi sonrası şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'un şampiyonluk hasreti 14 yıla çıktı.
Maç sonu konuşan Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, sezon bitimini işaret ederek "Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." ifadelerine yer verdi.
Lig macerasında şampiyonluk şansını kaybeden Yunan ekibi kupa serüvenine devam ediyor.
Panathinaikos, 25 Mayıs'ta gerçekleşecek finalde Aris ile mücadele edecek.