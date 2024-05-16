https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/fatih-terim-panathinaikos-taraftarlarina-bircok-seyi-aciklamam-gerekecek-1083879861.html

Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek

Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek

Sputnik Türkiye

Yunan ekibi Panathinaikos'un teknik patronu Fatih Terim, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk şansını kaybetmesinin ardından son karşılaşma sonrası konuşarak... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T10:26+0300

2024-05-16T10:26+0300

2024-05-16T10:26+0300

spor

panathinaikos

fatih terim

yunanistan

futbol

şampiyonluk

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Bu hafta oynan karşılaşmada 4-1'lik yenilgi sonrası şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'un şampiyonluk hasreti 14 yıla çıktı. Maç sonu konuşan Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, sezon bitimini işaret ederek "Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." ifadelerine yer verdi.Lig macerasında şampiyonluk şansını kaybeden Yunan ekibi kupa serüvenine devam ediyor. Panathinaikos, 25 Mayıs'ta gerçekleşecek finalde Aris ile mücadele edecek.

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