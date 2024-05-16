https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/dunya-bankasindan-turkiye-kalkinma-ve-yatirim-bankasina-300-milyon-euroluk-kredi-1083907156.html

Dünya Bankası'ndan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon euro'luk kredi

Dünya Bankası'ndan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon euro'luk kredi

Sputnik Türkiye

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası kuruluşu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) 300 milyon euro tutarında kredi temin etti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T21:37+0300

2024-05-16T21:37+0300

2024-05-16T21:54+0300

türkiye

türkiye kalkınma ve yatırım bankası

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

dünya bankası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/05/1076060998_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b82540054acfa01a428cbd723d0062f5.jpg

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD'den 300 milyon euro ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 15 milyon dolar kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı'ndan (ESMAP) 1,5 milyon dolar hibe sağlamıştır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/hazine-ve-maliye-bakan-simsek-turkiye-buyuk-bir-ekonomi-ve-buyuk-bir-potansiyele-sahip-1083805344.html

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türkiye kalkınma ve yatırım bankası, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), dünya bankası