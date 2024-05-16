https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/dunya-bankasindan-turkiye-kalkinma-ve-yatirim-bankasina-300-milyon-euroluk-kredi-1083907156.html
Dünya Bankası'ndan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon euro'luk kredi
Dünya Bankası'ndan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon euro'luk kredi
Sputnik Türkiye
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası kuruluşu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) 300 milyon euro tutarında kredi temin etti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T21:37+0300
2024-05-16T21:37+0300
2024-05-16T21:54+0300
türkiye
türkiye kalkınma ve yatırım bankası
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
dünya bankası
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD'den 300 milyon euro ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 15 milyon dolar kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı'ndan (ESMAP) 1,5 milyon dolar hibe sağlamıştır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/hazine-ve-maliye-bakan-simsek-turkiye-buyuk-bir-ekonomi-ve-buyuk-bir-potansiyele-sahip-1083805344.html
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türkiye kalkınma ve yatırım bankası, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), dünya bankası
türkiye kalkınma ve yatırım bankası, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), dünya bankası
Dünya Bankası'ndan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon euro'luk kredi
21:37 16.05.2024 (güncellendi: 21:54 16.05.2024)
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası kuruluşu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) 300 milyon euro tutarında kredi temin etti.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD'den 300 milyon euro ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 15 milyon dolar kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı'ndan (ESMAP) 1,5 milyon dolar hibe sağlamıştır" denildi.