https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/cumhurbaskani-erdogan-teror-orgutleri-ile-mucadelemizi-daha-etkin-kilacak-adimlar-uzerinde-durduk-1083903473.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T20:05+0300

2024-05-16T20:05+0300

2024-05-16T20:05+0300

gürcistan

türkiye

türkiye

recep tayyip erdoğan

irakli kobakhidze

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.Burada konuşan Erdoğan, Kobakhidze ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.Dost ve müttefik ülke Slovakya'dan dün üzücü bir haber alındığını, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandığını hatırlatan Erdoğan, Fico'ya ve Slovakya halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti."Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, dost Gürcistan halkının 10 gün sonra idrak edeceği Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi, şubat ayında devraldığı başbakanlık görevi dolayısıyla tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.İki dost, komşu ve stratejik ortak olarak Başbakan Kobakhidze ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projelerinin oluşturduğuna işaret eden Erdoğan, "Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren Orta Koridor'un bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Erdoğan, diğer ulaştırma ve enerji projelerinde de birlikte çalışma iradesini teyit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:Başbakan Kobakhidze ile görüşmelerinde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını belirten Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları hakkındaki değerlendirmeleri paylaştıklarını söyledi."Filistin halkının, uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor" diyen Erdoğan, 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararın, uluslararası toplumun durduğu noktayı gösterdiğini kaydetti.Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, "Henüz Filistin devletini tanımamış ülkeleri, bunu yapmaya davet ediyorum" dedi.

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gürcistan, türkiye, recep tayyip erdoğan, irakli kobakhidze