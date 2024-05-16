Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
07:09
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
07:23
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
07:35
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
07:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
08:22
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
08:36
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
08:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
UAD, İsrail’e karşı yeni tedbirleri görüşecek
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ersin Kula: İktidar da muhalefet de taksi lobisini destekleyen bir yapıya sahip
12:06
82 dk
HABER MASASI
Öğretmene yönelik şiddetin altında yatan sebepler neler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Ekşi Sözlük'ün kurucusu'ndan 'Sokak Kodcusu' kitabı: İmkansızlıklara karşı pratik çözümler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Türkiye'nin yenilenebilir enerji projeleri ne durumda? Yapay zekanın sektördeki etkileri neler?
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD geçici limanla Doğu Akdeniz’de 3+1’i aktifleştirirken, Süveyş çıkışının kontrolünü sağlıyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
17:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Vladimir Putin: Ülkelerimiz kenetlenmiştir
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rusya-İslam Alemi Kazan Forumu başladı
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 105 yıl önce bugün şehit edildi
18:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
19:49
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
20:07
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Kamuda tasarruf uygulamaları: Memurlar ne diyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/cumhurbaskani-erdogan-teror-orgutleri-ile-mucadelemizi-daha-etkin-kilacak-adimlar-uzerinde-durduk-1083903473.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T20:05+0300
2024-05-16T20:05+0300
gürcistan
türkiye
türkiye
recep tayyip erdoğan
irakli kobakhidze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083904379_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_18918f3418c8142487f57cd0f271d41c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.Burada konuşan Erdoğan, Kobakhidze ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.Dost ve müttefik ülke Slovakya'dan dün üzücü bir haber alındığını, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandığını hatırlatan Erdoğan, Fico'ya ve Slovakya halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti."Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, dost Gürcistan halkının 10 gün sonra idrak edeceği Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi, şubat ayında devraldığı başbakanlık görevi dolayısıyla tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.İki dost, komşu ve stratejik ortak olarak Başbakan Kobakhidze ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projelerinin oluşturduğuna işaret eden Erdoğan, "Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren Orta Koridor'un bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Erdoğan, diğer ulaştırma ve enerji projelerinde de birlikte çalışma iradesini teyit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:Başbakan Kobakhidze ile görüşmelerinde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını belirten Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları hakkındaki değerlendirmeleri paylaştıklarını söyledi."Filistin halkının, uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor" diyen Erdoğan, 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararın, uluslararası toplumun durduğu noktayı gösterdiğini kaydetti.Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, "Henüz Filistin devletini tanımamış ülkeleri, bunu yapmaya davet ediyorum" dedi.
gürcistan
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083904379_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_94a824b8c642e0a40643e2483767ea34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürcistan, türkiye, recep tayyip erdoğan, irakli kobakhidze
gürcistan, türkiye, recep tayyip erdoğan, irakli kobakhidze

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk

20:05 16.05.2024
© AACumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AA
Abone ol
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile mücadeleyi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Burada konuşan Erdoğan, Kobakhidze ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Dost ve müttefik ülke Slovakya'dan dün üzücü bir haber alındığını, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandığını hatırlatan Erdoğan, Fico'ya ve Slovakya halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
"Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, dost Gürcistan halkının 10 gün sonra idrak edeceği Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi, şubat ayında devraldığı başbakanlık görevi dolayısıyla tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
İki dost, komşu ve stratejik ortak olarak Başbakan Kobakhidze ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Ayrıca Gürcistan'ın, Avrupa Atlantik Kurumları ile bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettim. Sayın Başbakan, Gürcistan'daki siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Türkiye olarak, gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Sahip olduğumuz potansiyelin, bizleri, geliştireceğimiz yeni iş imkanlarıyla bu rakama da kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz."
Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projelerinin oluşturduğuna işaret eden Erdoğan, "Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren Orta Koridor'un bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Erdoğan, diğer ulaştırma ve enerji projelerinde de birlikte çalışma iradesini teyit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Havaalanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a ilettim. Görüşmelerimizde güvenlik işbirliği alanındaki münasebetlerimizi de gözden geçirdik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna ve hatta hayatına kasteden bu gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülkemiz içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Devletimizin nefesi, terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir."
Başbakan Kobakhidze ile görüşmelerinde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını belirten Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları hakkındaki değerlendirmeleri paylaştıklarını söyledi.
"Filistin halkının, uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor" diyen Erdoğan, 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararın, uluslararası toplumun durduğu noktayı gösterdiğini kaydetti.
Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, "Henüz Filistin devletini tanımamış ülkeleri, bunu yapmaya davet ediyorum" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала