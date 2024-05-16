https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/carlo-ancelottiden-gelecek-sezon-icin-arda-guler-karari-1083896140.html
Carlo Ancelotti'den gelecek sezon için 'Arda Güler' kararı
Carlo Ancelotti'den gelecek sezon için 'Arda Güler' kararı
Sputnik Türkiye
Real Madrid ve Real Sociedad karşılaşması sonrası gerçekleşen basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti "Arda Güler gelecek sene de kalacak, buna hiç şüphe... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T16:35+0300
2024-05-16T16:35+0300
2024-05-16T16:35+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
ispanyol
futbol
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda Güler'in son haftalarda gösterdiği performansla önümüzdeki sezon takımda kalmasının kesinleştiği konuşulurken Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'nin "Arda Güler gelecek sene de kalacak" sözleri yıldız futbolcunun Real Madrid kariyerinin süreceğine işaret etti. Arda Güler LaLiga'da çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240310/ancelotti-arda-gulere-ovguler-yagdirdi-1081570755.html
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arda güler, carlo ancelotti, real madrid, ispanyol, futbol
arda güler, carlo ancelotti, real madrid, ispanyol, futbol
Carlo Ancelotti'den gelecek sezon için 'Arda Güler' kararı
Real Madrid ve Real Sociedad karşılaşması sonrası gerçekleşen basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti "Arda Güler gelecek sene de kalacak, buna hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda Güler'in son haftalarda gösterdiği performansla önümüzdeki sezon takımda kalmasının kesinleştiği konuşulurken Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'nin "Arda Güler gelecek sene de kalacak" sözleri yıldız futbolcunun Real Madrid kariyerinin süreceğine işaret etti.
Arda Güler LaLiga'da çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetti.