https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/carlo-ancelottiden-gelecek-sezon-icin-arda-guler-karari-1083896140.html

Carlo Ancelotti'den gelecek sezon için 'Arda Güler' kararı

Carlo Ancelotti'den gelecek sezon için 'Arda Güler' kararı

Sputnik Türkiye

Real Madrid ve Real Sociedad karşılaşması sonrası gerçekleşen basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti "Arda Güler gelecek sene de kalacak, buna hiç şüphe... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T16:35+0300

2024-05-16T16:35+0300

2024-05-16T16:35+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

ispanyol

futbol

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda Güler'in son haftalarda gösterdiği performansla önümüzdeki sezon takımda kalmasının kesinleştiği konuşulurken Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'nin "Arda Güler gelecek sene de kalacak" sözleri yıldız futbolcunun Real Madrid kariyerinin süreceğine işaret etti. Arda Güler LaLiga'da çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240310/ancelotti-arda-gulere-ovguler-yagdirdi-1081570755.html

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arda güler, carlo ancelotti, real madrid, ispanyol, futbol