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Bilim insanlarından çağrı: 'İğrenme faktörünü ortadan kaldırmak için besinlere böcek koyalım'
Bilim insanlarından çağrı: 'İğrenme faktörünü ortadan kaldırmak için besinlere böcek koyalım'
Sputnik Türkiye
İngiltere'de bir araştırma yapan bilim insanları, 'iğrenme faktörünü' ortadan kaldırmak için işlenmiş gıdalara böceklerin eklenmesi çağrısında bulundu. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T14:43+0300
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yaşam
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un
protein
iklim krizi
nüfus
ingiltere
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Bilim insanları, eğer böcekler Batı'daki beslenme alışkanlıklarının bir parçası olacaksa, iğrenme faktörünün aşılması gerektiğini ve bunun en önemli zorluklardan biri olduğunu dile getirdi.Yapılan bir araştırmada, böceklerden yapılan unun işlenmiş gıdalara dahil edilmesinin, İngiltere'deki insanların bu gıdaları tüketme konusundaki isteksizliklerini aşmalarına yardımcı olabileceği ileri sürüldü.Bilim insanları böceklerin protein açısından zengin, yetiştirilmesi daha kolay, yağ oranı daha düşük ve çevre üzerinde çiftlik hayvanlarına göre daha az etkiye sahip ve obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceğini savunuyor.Ancak akademisyenler tarafından yapılan bir araştırma, insanların çoğunluğunun böcek yemeye isteksiz olduğunu ortaya çıkardı. İngiltere'de yapılan ve insanlara yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri ve eğitim düzeylerinin yanı sıra çevreye yönelik endişe düzeyleri hakkında soruların yöneltildiği ankette hayvanların sakatat gibi daha az yenen kısımlarından ve küflü yiyeceklerden duydukları tiksintiyi derecelendiren bir 'yiyecek tiksinti ölçeği' doldurmaları da istendi.Ankette ayrıca böceklerin tat veya hissini nasıl algılayacaklarına dair sorular da yer aldı.Ankete katılanların yüzde 47'si böcek yemeye istekli olmayacağını ifade ederken yüzde 40'ı emin olmadığını söyledi. Anketi tamamlayanların yalnızca yüzde 13'ü düzenli olarak böcek tüketmeye istekli olacağını söyledi.Bulgularını Venedik'teki Avrupa Obezite Kongresi'nde sunan De Montfort Üniversitesi'nden Dr. Maxine Sharps, "Böcekleri bütün olarak yemeyle ilgili tiksinti faktörü, işlenmiş gıdalara böcek unları dahil edilerek aşılabilir. Bu, dünyanın diğer yerlerinde kriket tozu veya keçiboynuzu unuyla zenginleştirilmiş pirinç ürünleriyle başarılı bir şekilde yapıldı" açıklamasında bulundu.Lancashire'daki Edge Hill Üniversitesi'nden Lauren McGale de, "Böcekler potansiyel olarak zengin bir protein ve mikro besin kaynağıdır ve obezite ve yetersiz beslenmenin çifte yüküne bir çözüm sağlamaya yardımcı olabilir. Öğütülmüş cırcır böcekleri veya dondurularak kurutulmuş un kurtları gibi bazı böcek proteinleri daha ucuzdur ve yetiştirilmesi daha kolaydır, genellikle daha az yağ içerir ve geleneksel besi hayvanlarına göre daha düşük çevresel etkiye sahiptir" cümlelerini kaydetti.Sharps, böceklerin beslenmesi eğilimlerinin ana parçası olması düşünülüyorsa iğrenme faktörünün aşılması gereken en önemli zorluklardan biri olduğunu ifade ederek iklim değişikliği ve öngörülen küresel nüfus artışı konusunda eninde sonunda başka seçenek kalmayabileceğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/kuresel-isinmaya-karsi-onlem-iklim-kosullarina-dayanikli-bitkiler-gelistirilecek-1083710639.html
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böcek, un, protein, iklim krizi, nüfus, ingiltere, anket
böcek, un, protein, iklim krizi, nüfus, ingiltere, anket

Bilim insanlarından çağrı: 'İğrenme faktörünü ortadan kaldırmak için besinlere böcek koyalım'

14:43 16.05.2024 (güncellendi: 14:45 16.05.2024)
© AAMeksika'da 'Yenilebilir Böcek Festivali'
Meksika'da 'Yenilebilir Böcek Festivali' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AA
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İngiltere'de bir araştırma yapan bilim insanları, 'iğrenme faktörünü' ortadan kaldırmak için işlenmiş gıdalara böceklerin eklenmesi çağrısında bulundu.
Bilim insanları, eğer böcekler Batı'daki beslenme alışkanlıklarının bir parçası olacaksa, iğrenme faktörünün aşılması gerektiğini ve bunun en önemli zorluklardan biri olduğunu dile getirdi.
Yapılan bir araştırmada, böceklerden yapılan unun işlenmiş gıdalara dahil edilmesinin, İngiltere'deki insanların bu gıdaları tüketme konusundaki isteksizliklerini aşmalarına yardımcı olabileceği ileri sürüldü.
Bilim insanları böceklerin protein açısından zengin, yetiştirilmesi daha kolay, yağ oranı daha düşük ve çevre üzerinde çiftlik hayvanlarına göre daha az etkiye sahip ve obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceğini savunuyor.
Ancak akademisyenler tarafından yapılan bir araştırma, insanların çoğunluğunun böcek yemeye isteksiz olduğunu ortaya çıkardı. İngiltere'de yapılan ve insanlara yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri ve eğitim düzeylerinin yanı sıra çevreye yönelik endişe düzeyleri hakkında soruların yöneltildiği ankette hayvanların sakatat gibi daha az yenen kısımlarından ve küflü yiyeceklerden duydukları tiksintiyi derecelendiren bir 'yiyecek tiksinti ölçeği' doldurmaları da istendi.
Ankette ayrıca böceklerin tat veya hissini nasıl algılayacaklarına dair sorular da yer aldı.
Ankete katılanların yüzde 47'si böcek yemeye istekli olmayacağını ifade ederken yüzde 40'ı emin olmadığını söyledi. Anketi tamamlayanların yalnızca yüzde 13'ü düzenli olarak böcek tüketmeye istekli olacağını söyledi.
Bulgularını Venedik'teki Avrupa Obezite Kongresi'nde sunan De Montfort Üniversitesi'nden Dr. Maxine Sharps, "Böcekleri bütün olarak yemeyle ilgili tiksinti faktörü, işlenmiş gıdalara böcek unları dahil edilerek aşılabilir. Bu, dünyanın diğer yerlerinde kriket tozu veya keçiboynuzu unuyla zenginleştirilmiş pirinç ürünleriyle başarılı bir şekilde yapıldı" açıklamasında bulundu.
Lancashire'daki Edge Hill Üniversitesi'nden Lauren McGale de, "Böcekler potansiyel olarak zengin bir protein ve mikro besin kaynağıdır ve obezite ve yetersiz beslenmenin çifte yüküne bir çözüm sağlamaya yardımcı olabilir. Öğütülmüş cırcır böcekleri veya dondurularak kurutulmuş un kurtları gibi bazı böcek proteinleri daha ucuzdur ve yetiştirilmesi daha kolaydır, genellikle daha az yağ içerir ve geleneksel besi hayvanlarına göre daha düşük çevresel etkiye sahiptir" cümlelerini kaydetti.
Sharps, böceklerin beslenmesi eğilimlerinin ana parçası olması düşünülüyorsa iğrenme faktörünün aşılması gereken en önemli zorluklardan biri olduğunu ifade ederek iklim değişikliği ve öngörülen küresel nüfus artışı konusunda eninde sonunda başka seçenek kalmayabileceğini iddia etti.
iklim değişikliği, kuraklık, bitki - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2024
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