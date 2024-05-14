Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı, geniş çaplı bir askeri çatışma çıkarabilir

SVR Direktör Vekili Sergey Narışkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yeniden bu göreve önerilmesinin ardından parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde adaylığının ele alındığı oturumda senatörlere hitap etti.



SVR'nin bazı Batılı politikacıların hegemonyalarını sürdürmek için geniş çaplı bir askeri çatışma çıkarmayı mümkün gördüğü bilgisine sahip olduğunu anlatan Narışkin, ancak Batı'da bunun önüne geçebilecek sorumlu politikacılar da bulunduğunu belirtti.



Narışkin, Batı bloğunun geniş çaplı çatışmanın kendisi için faydalı ve 'makul düzeyde güvenli' olduğunu düşünmesi halinde bunun gerçekten gerçekleşebileceğine inanmak için 'sağlam dayanaklar' bulunduğunun altını çizdi.



Diğer taraftan geniş çaplı çatışmanın çıkmasını imkansız kılabilecek güçte, gerçekten sorumluluk sahibi hem küresel hem de bölgesel aktörler olduğunu kaydeden Narışkin, SVR'nin partner istihbarat servisleriyle dünyadaki gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.