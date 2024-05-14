https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/rus-ordusu-ukraynadaki-silah-fabrikasi-ve-hava-ussunu-vurdu-1083778347.html

Rus ordusu Ukrayna’daki silah fabrikası ve hava üssünü vurdu

Rus ordusu Ukrayna’daki silah fabrikası ve hava üssünü vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın Uman şehrinde askeri teçhizatın onarıldığı... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T09:15+0300

2024-05-14T09:15+0300

2024-05-14T09:15+0300

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Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna’nın genelinde askeri hedefleri ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesisleri vurmaya devam ettiğini belirterek dün gece düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.Ukrayna’nın Çerkessk bölgesindeki Uman şehrindeki hedeflere dün gece hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen koordinatör, saldırılarda depoların ve Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma yerlerinin vurulduğunu belirterek şunu dedi:Bir füzenin de askeri teçhizatın onarıldığı ve depolandığı Umanfermmaş kapalı fabrikaya isabet ettiğini aktaran Lebedev, “Çok şiddetli patlamanın meydana geldiği bildiriliyor” ifadesini kullandı.Sabah saatlerinde de Harkov şehrinde iki şiddetli patlamanın meydana geldiğini bildiren Lebedev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Harkov direnişinden aldığımız bilgiye göre, Harkov polisi askeri askeri taburlar halinde doğuya gönderiliyor. Söz konusu patlamalardan biri bu taburların oluşturduğu yerde meydana geldi. Bir diğer patlama da Ukraynalı askerlerin yoğunlaştığı Tsirkun köyünde oldu.”

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rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, harkov, nato, su-27