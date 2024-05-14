https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/rus-ordusu-ukraynadaki-silah-fabrikasi-ve-hava-ussunu-vurdu-1083778347.html
Rus ordusu Ukrayna’daki silah fabrikası ve hava üssünü vurdu
Rus ordusu Ukrayna’daki silah fabrikası ve hava üssünü vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın Uman şehrinde askeri teçhizatın onarıldığı... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T09:15+0300
2024-05-14T09:15+0300
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Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna’nın genelinde askeri hedefleri ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesisleri vurmaya devam ettiğini belirterek dün gece düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.Ukrayna’nın Çerkessk bölgesindeki Uman şehrindeki hedeflere dün gece hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen koordinatör, saldırılarda depoların ve Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma yerlerinin vurulduğunu belirterek şunu dedi:Bir füzenin de askeri teçhizatın onarıldığı ve depolandığı Umanfermmaş kapalı fabrikaya isabet ettiğini aktaran Lebedev, “Çok şiddetli patlamanın meydana geldiği bildiriliyor” ifadesini kullandı.Sabah saatlerinde de Harkov şehrinde iki şiddetli patlamanın meydana geldiğini bildiren Lebedev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Harkov direnişinden aldığımız bilgiye göre, Harkov polisi askeri askeri taburlar halinde doğuya gönderiliyor. Söz konusu patlamalardan biri bu taburların oluşturduğu yerde meydana geldi. Bir diğer patlama da Ukraynalı askerlerin yoğunlaştığı Tsirkun köyünde oldu.”
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rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, harkov, nato, su-27
rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, harkov, nato, su-27
Rus ordusu Ukrayna’daki silah fabrikası ve hava üssünü vurdu
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın Uman şehrinde askeri teçhizatın onarıldığı fabrika ile NATO savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan hava üssünü vurduğunu belirtti.
Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna’nın genelinde askeri hedefleri ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesisleri vurmaya devam ettiğini belirterek dün gece düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.
Ukrayna’nın Çerkessk bölgesindeki Uman şehrindeki hedeflere dün gece hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen koordinatör, saldırılarda depoların ve Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma yerlerinin vurulduğunu belirterek şunu dedi:
Ama en büyük hedef, Uman’daki hava üssü oldu. Buraya ağır nakliye uçakları gelerek silah getiriyor. Ayrıca burada NATO füzelerini taşıyacak şekilde modernize edilen Su-27 savaş uçakları da bulunuyor. Hava üssü etrafındaki bölge siviller için kapalı, çünkü burada NATO uçaklarını kabul etmek üzere inşaat çalışmaları yapılıyor. Halihazırda bu üs, pilotlar için eğitim merkezi işlevini görüyor.
Bir füzenin de askeri teçhizatın onarıldığı ve depolandığı Umanfermmaş kapalı fabrikaya isabet ettiğini aktaran Lebedev, “Çok şiddetli patlamanın meydana geldiği bildiriliyor” ifadesini kullandı.
Sabah saatlerinde de Harkov şehrinde iki şiddetli patlamanın meydana geldiğini bildiren Lebedev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Harkov direnişinden aldığımız bilgiye göre, Harkov polisi askeri askeri taburlar halinde doğuya gönderiliyor. Söz konusu patlamalardan biri bu taburların oluşturduğu yerde meydana geldi. Bir diğer patlama da Ukraynalı askerlerin yoğunlaştığı Tsirkun köyünde oldu.”