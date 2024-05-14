https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/mezarlikta-esrarengiz-olay-bebek-aglama-sesi-duydugunu-iddia-eden-kadin-polise-haber-verdi-1083783146.html
Mezarlıkta esrarengiz olay: Bebek ağlama sesi duyduğunu iddia eden kadın polise haber verdi
Mezarlıkta esrarengiz olay: Bebek ağlama sesi duyduğunu iddia eden kadın polise haber verdi
Sputnik Türkiye
Denizli’de mezarlığa annesinin kabrine giden kadının bebek ağlama sesi duyduğu yönündeki ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Önce tarif ile ardından... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T11:53+0300
2024-05-14T11:53+0300
2024-05-14T11:53+0300
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mezarlık
denizli
polis
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Denizli’de çocuklarıyla birlikte annesinin Asri Mezarlık'ta bulunan kabrine ziyarete giden Kezban Kartal, bebek ağlama sesi duyduğu gerekçesiyle korkarak mezarlıktan çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kartal, mezarlıktan bebek ağlama sesi duyduğunu, bir bebeğin bırakılmış olabileceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ihbarda bulunan Kartal’ı arayarak tarif ettiği bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan emniyet güçleri bu kez Kartal’ı mezarlığa getirerek tarif etmesini istedi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.Kezban Kartal, "Mezarlığa geldiğimizde ben tenha olmasından konu açtım. Kızım da cinlerden bahsetmişti. Ben o korkuyla geldim. Bebek sesi duydum. Bir de mezarın başında bir karartı gördüm. Bu yüzden polisi aradım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/arkeologlar-tarafindan-bulundu-buyuk-bir-gizeme-donustu-esrarengiz-cisim-ne-ise-yariyor-1083398613.html
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mezarlık, denizli, polis
Mezarlıkta esrarengiz olay: Bebek ağlama sesi duyduğunu iddia eden kadın polise haber verdi
Denizli’de mezarlığa annesinin kabrine giden kadının bebek ağlama sesi duyduğu yönündeki ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Önce tarif ile ardından ihbarcının gelmesi üzerine yapılan kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Denizli’de çocuklarıyla birlikte annesinin Asri Mezarlık'ta bulunan kabrine ziyarete giden Kezban Kartal, bebek ağlama sesi duyduğu gerekçesiyle korkarak mezarlıktan çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kartal, mezarlıktan bebek ağlama sesi duyduğunu, bir bebeğin bırakılmış olabileceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ihbarda bulunan Kartal’ı arayarak tarif ettiği bölgede arama yaptı.
Sonuç alamayan emniyet güçleri bu kez Kartal’ı mezarlığa getirerek tarif etmesini istedi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
Kezban Kartal, "Mezarlığa geldiğimizde ben tenha olmasından konu açtım. Kızım da cinlerden bahsetmişti. Ben o korkuyla geldim. Bebek sesi duydum. Bir de mezarın başında bir karartı gördüm. Bu yüzden polisi aradım" dedi.