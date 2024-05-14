https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/kizilay-kurban-bedellerini-acikladi-1083788436.html
Kızılay kurban bedellerini açıkladı
Kızılay kurban bedellerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T12:34+0300
2024-05-14T12:34+0300
2024-05-14T12:34+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
kızılay kurban bedeli, kurban beelleri,2024 kurban bedeli
kızılay kurban bedeli, kurban beelleri,2024 kurban bedeli
Kızılay kurban bedellerini açıkladı
Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.