İbrahim Tatlıses'in torunu: Yıllardır adil olmayan bir babalık söz konusudur

Sayın dedem her zamanki gibi bizi şaşırtmadı. Evlatlar, torunlar arasında her zaman ayrım yaptı. Yedi tane çocuğun içinden birisi erkek, ikisi kız toplamda üç evladına zamanında yaptırdığı Muğla Bodrum Bitez'de 48 dairelik site içerisinde ev verdi ama geriye kalan dört evladına vermedi.

Merak ettiğim şu: Senin yedi çocuğun içinde diğer dört anneden ayıran nedir? Ve bunlardan birisi benim annem.

Yıllardır ne yaşadığını ben evladı olarak biliyorum. Söz konusu mal mülk değil yerin dibine batsın dünya malı. Kefenimizde cep yok sonuçta.

Mesele bu evler değil, yıllardır adil olmayan bir babalık söz konusu. Yazıktır bu işin ahireti var ve bir gerçek var ki bu dünya geçici ama ahiret yurdu sonsuz. Ne yaparsa insan sonsuz düşünmeli.