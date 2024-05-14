https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/huda-par-genel-baskani-yapicioglundan-yeni-anayasa-aciklamasi-ihtiyac-tamamen-yeni-bir-anayasa-1083804099.html
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması: 'İhtiyaç tamamen yeni bir anayasa'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması: 'İhtiyaç tamamen yeni bir anayasa'
Sputnik Türkiye
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu,TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 1982 yılından bu yana 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ürünü olan bir... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T18:05+0300
2024-05-14T18:05+0300
2024-05-14T18:05+0300
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zekeriya yapıcıoğlu
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'nin yeni bir anayasa yapma yeteneği ve yetkisine sahip olduğunu belirterek, "Bu sorumluluğunu mutlaka yerine getirmelidir. İhtiyaç tamamen yeni bir anayasadır" dedi.Mevcut anayasa üzerinde 21 değişiklik yapıldığını anımsatan Yapıcıoğlu, "Türkiye'nin ihtiyacı, bu darbe anayasası üzerinde 22'nci kez bir değişiklik yapmak değildir. Bize göre, TBMM, tamamen yeni bir anayasa yapma yeteneğine de yetkisine de sahiptir. Bu sorumluluğunu mutlaka yerine getirmelidir. İhtiyaç tamamen yeni bir anayasadır. Bütün siyasi partilerin ve milletvekillerinin üzerine bu konuda büyük bir sorumluluk düşmektedir. HÜDA PAR olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.'Türkiye'de anormal bir gıda enflasyonu var'Vatandaşların en önemli gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu bildiren Yapıcıoğlu, Temmuz ayında asgari ücretlilere bir ara zam yapılması gerektiğini vurguladı.Türkiye'de 'anormal bir gıda enflasyonu' bulunduğunu öne süren Yapıcıoğlu, "Talep kısılarak enflasyonu yenmek, dar gelirliyi enflasyona yem etmektir. Sistem dar gelirli aleyhine çalışıyor ve sistem yapısal olarak değişikliğe uğramadığı sürece her kriz döneminde yeniden dar gelirliden kemer sıkması, fedakarlık yapması istenecek. Kamunun kemer sıkması önemlidir. Son açıklanan tasarruf tedbirleri yerindedir ama çok çok eksiktir" ifadelerini kullandı.'İsrail ile diplomatik ilişkiler kesilmeli'İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların sonuçlarını rakamlarla anlatan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:Yapıcıoğlu, İsrail ile ticari ilişkilerde olduğu gibi diplomatik ilişkilerin de tamamen kesilmesi çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240123/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-isvecin-natoya-katilim-protokolune-hayir-demeye-cagiriyoruz-1079953490.html
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hüdapar, zekeriya yapıcıoğlu, yeni anayasa, enflasyon, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
hüdapar, zekeriya yapıcıoğlu, yeni anayasa, enflasyon, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması: 'İhtiyaç tamamen yeni bir anayasa'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu,TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 1982 yılından bu yana 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ürünü olan bir anayasaya sahip olduğunu ve yeni bir anayasa yapması gerektiğini anlattı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'nin yeni bir anayasa yapma yeteneği ve yetkisine sahip olduğunu belirterek, "Bu sorumluluğunu mutlaka yerine getirmelidir. İhtiyaç tamamen yeni bir anayasadır" dedi.
Mevcut anayasa üzerinde 21 değişiklik yapıldığını anımsatan Yapıcıoğlu, "Türkiye'nin ihtiyacı, bu darbe anayasası üzerinde 22'nci kez bir değişiklik yapmak değildir. Bize göre, TBMM, tamamen yeni bir anayasa yapma yeteneğine de yetkisine de sahiptir. Bu sorumluluğunu mutlaka yerine getirmelidir. İhtiyaç tamamen yeni bir anayasadır. Bütün siyasi partilerin ve milletvekillerinin üzerine bu konuda büyük bir sorumluluk düşmektedir. HÜDA PAR olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.
'Türkiye'de anormal bir gıda enflasyonu var'
Vatandaşların en önemli gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu bildiren Yapıcıoğlu, Temmuz ayında asgari ücretlilere bir ara zam yapılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'de 'anormal bir gıda enflasyonu' bulunduğunu öne süren Yapıcıoğlu, "Talep kısılarak enflasyonu yenmek, dar gelirliyi enflasyona yem etmektir. Sistem dar gelirli aleyhine çalışıyor ve sistem yapısal olarak değişikliğe uğramadığı sürece her kriz döneminde yeniden dar gelirliden kemer sıkması, fedakarlık yapması istenecek. Kamunun kemer sıkması önemlidir. Son açıklanan tasarruf tedbirleri yerindedir ama çok çok eksiktir" ifadelerini kullandı.
'İsrail ile diplomatik ilişkiler kesilmeli'
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların sonuçlarını rakamlarla anlatan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:
Bu bir soykırımdır. Her türlü insani ihtiyaçları kendilerine karşı bir silah gibi kullanılan mazlum Filistin halkının ahı, bütün dünyayı yakacak bir boyuta ulaşmıştır. Siyonizm, yaptıklarıyla Nazizm'i geride bıraktı. Bu nedenle, anti-siyonizm, antisemitizm değildir. Anti-siyonizm, anti-terörizmdir. Siyonizme karşı çıkmak, terörizme karşı çıkmaktır. Bütün insanlar, bu insanlık dışı terörizme, bu soykırıma karşı çıkmalı, seslerini yükseltmelidir.
Yapıcıoğlu, İsrail ile ticari ilişkilerde olduğu gibi diplomatik ilişkilerin de tamamen kesilmesi çağrısında bulundu.