https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/huda-par-genel-baskani-yapicioglundan-yeni-anayasa-aciklamasi-ihtiyac-tamamen-yeni-bir-anayasa-1083804099.html

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması: 'İhtiyaç tamamen yeni bir anayasa'

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması: 'İhtiyaç tamamen yeni bir anayasa'

Sputnik Türkiye

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu,TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 1982 yılından bu yana 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ürünü olan bir... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T18:05+0300

2024-05-14T18:05+0300

2024-05-14T18:05+0300

türkiye

hüdapar

zekeriya yapıcıoğlu

yeni anayasa

enflasyon

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071802299_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_134d8881fb5418687af398cf3c12b2e1.jpg

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'nin yeni bir anayasa yapma yeteneği ve yetkisine sahip olduğunu belirterek, "Bu sorumluluğunu mutlaka yerine getirmelidir. İhtiyaç tamamen yeni bir anayasadır" dedi.Mevcut anayasa üzerinde 21 değişiklik yapıldığını anımsatan Yapıcıoğlu, "Türkiye'nin ihtiyacı, bu darbe anayasası üzerinde 22'nci kez bir değişiklik yapmak değildir. Bize göre, TBMM, tamamen yeni bir anayasa yapma yeteneğine de yetkisine de sahiptir. Bu sorumluluğunu mutlaka yerine getirmelidir. İhtiyaç tamamen yeni bir anayasadır. Bütün siyasi partilerin ve milletvekillerinin üzerine bu konuda büyük bir sorumluluk düşmektedir. HÜDA PAR olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.'Türkiye'de anormal bir gıda enflasyonu var'Vatandaşların en önemli gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu bildiren Yapıcıoğlu, Temmuz ayında asgari ücretlilere bir ara zam yapılması gerektiğini vurguladı.Türkiye'de 'anormal bir gıda enflasyonu' bulunduğunu öne süren Yapıcıoğlu, "Talep kısılarak enflasyonu yenmek, dar gelirliyi enflasyona yem etmektir. Sistem dar gelirli aleyhine çalışıyor ve sistem yapısal olarak değişikliğe uğramadığı sürece her kriz döneminde yeniden dar gelirliden kemer sıkması, fedakarlık yapması istenecek. Kamunun kemer sıkması önemlidir. Son açıklanan tasarruf tedbirleri yerindedir ama çok çok eksiktir" ifadelerini kullandı.'İsrail ile diplomatik ilişkiler kesilmeli'İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların sonuçlarını rakamlarla anlatan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:Yapıcıoğlu, İsrail ile ticari ilişkilerde olduğu gibi diplomatik ilişkilerin de tamamen kesilmesi çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240123/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-isvecin-natoya-katilim-protokolune-hayir-demeye-cagiriyoruz-1079953490.html

türkiye

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüdapar, zekeriya yapıcıoğlu, yeni anayasa, enflasyon, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu