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Aliyev: AGİT Minsk Grubu'nun feshedilme vakti geldi
Aliyev: AGİT Minsk Grubu'nun feshedilme vakti geldi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T10:56+0300
2024-05-14T10:56+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen AGİT Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg'u kabul etti.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada Ermenistan'la yürüttükleri barış müzakerelerine ilişkin, barış için temel ilkelerin Azerbaycan tarafından önerildiğini, barış anlaşması metninin de Azerbaycan tarafından hazırlanarak müzakereye sunulduğunu anlattı.Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü amacıyla oluşturulan AGİT Minsk Grubu'nun sorunun çözümü için hiçbir şey yapmadığını belirterek şöyle devam etti:AGİT Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kurulmuştu.Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen yıllarda birçok girişimde bulunmasına rağmen sorunun çözümüne yönelik somut neticeler elde edememişti.Eski Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki savaşın Ermenistan-Rusya stratejik ittifakının çabaları sayesinde sona erdiğini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının bu konuda başarısız olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210329/ermenistan-daglik-karabagdaki-savas-minsk-grubunun-degil-rusyanin-sayesinde-sona-erdi-1044143367.html
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Aliyev: AGİT Minsk Grubu'nun feshedilme vakti geldi

10:56 14.05.2024
© Sputnik / Гавриил ГригоровAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesinin zamanının geldiğini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen AGİT Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg'u kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada Ermenistan'la yürüttükleri barış müzakerelerine ilişkin, barış için temel ilkelerin Azerbaycan tarafından önerildiğini, barış anlaşması metninin de Azerbaycan tarafından hazırlanarak müzakereye sunulduğunu anlattı.

Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü amacıyla oluşturulan AGİT Minsk Grubu'nun sorunun çözümü için hiçbir şey yapmadığını belirterek şöyle devam etti:

"AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının yıllarca yürüttüğü müzakere süreci Azerbaycan topraklarının işgalinin sürdürülmesine hizmet etti. Azerbaycan, işgale son vererek toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağladı. Artık Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı tarihte kaldı. Bu nedenle AGİT Minsk Grubu ve ona bağlı tüm kuruluşların feshedilmesinin zamanı geldi. Azerbaycan bu konuyu gündeme getirdi. Ermenistan'ın da bunu kabul etmemesi için hiçbir neden yok."

AGİT Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kurulmuştu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen yıllarda birçok girişimde bulunmasına rağmen sorunun çözümüne yönelik somut neticeler elde edememişti.

Eski Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki savaşın Ermenistan-Rusya stratejik ittifakının çabaları sayesinde sona erdiğini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının bu konuda başarısız olduğunu belirtmişti.
Dağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2021
DÜNYA
Ermenistan: Dağlık Karabağ'daki savaş Minsk Grubu'nun değil, Rusya'nın sayesinde sona erdi
29 Mart 2021, 16:42
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