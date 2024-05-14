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ABD'de 'korkutan' tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
ABD'de 'korkutan' tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
Sputnik Türkiye
Yapılan bir araştırmada 2020 yılında ABD'de yaklaşık 100 bin çocuğun, ebeveynlerinden birini aşırı dozda uyuşturucu veya silahla vurulma hadisesi sebebiyle... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T11:23+0300
2024-05-14T11:23+0300
yaşam
abd
uyuşturucu
ateşli silah
ölüm
ebeveyn
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Yapılan bir araştırmada çıkan sonuca göre, aşırı dozda uyuşturucu ve ateşli silah yaralanmalarından kaynaklanan ölümler son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor seviyelere ulaştı. Söz konusu bu durumun ebeveynlerini kaybetme ve kendilerinin de ölme riskiyle karşı karşıya kalan çocuklar için 'çifte yük' ifade ediliyor.ABD'de bir tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, son yirmi yılda 1 milyondan fazla çocuk ebeveynlerinden birini aşırı dozda uyuşturucu ya da silahla vurulma hadisesi nedeniyle kaybettiği saptandı.Yapılan bu arşatırmadan yalnızca 2020 yılında yaklaşık 100 bin çocuğun aşırı dozda uyuşturucu veya silah şiddeti nedeniyle ebeveynlerini kaybettiği ve bu sayının bu sayı 1999 yılına göre neredeyse üç kat daha fazla olduğu ifade edildi. Buna ek olarak bu iki ölüm nedeni, 2020'deki tüm ebeveyn kayıplarının yüzde 23'ünü oluşturarak 1999'daki payın neredeyse iki katına çıktığı aktarıldı.Araştırmacılar, bir ebeveynini uyuşturucu veya ateşli silahlar nedeniyle kaybeden çocukların sayısına ilişkin doğrudan veri bulunmadığından bu çalışma için federal ölüm verilerini, doğurganlık verilerini ve nüfus demografisini analiz ederek uyuşturucu veya ateşli silahlardan kaynaklanan ebeveyn ölümlerinin ölçeğini ortaya koydu.ABD'de aşırı dozda uyuşturucudan ya da ateşli silahlara bağlı yaralanmalardan ölen kişilerin ortalama yaşının yaklaşık 42 olduğunu aktarıldı.Federal veriler aşırı dozda uyuşturucu ölümlerinin en yaygın ve en hızlı 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler arasında arttığını gösterirken bu yeni çalışmada, aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklanan ebeveyn kayıplarında önemli bir artış olduğunu ortaya koyuldu. Araştırmaya göre, 2020 yılında yaklaşık 72 bin 800 çocuk aşırı dozda uyuşturucudan ebeveynini kaybederken bu sayı 1999 yılında bu durumdan etkilenen 16 bin çocuğa kıyasla bu sayı yüzde 345 artış göstermiş.Ateşki silahlar nedeniyle ebeveynini kaybeden çocuk sayısında 1999'da 18 binden 2020'de 25 bine yükselerek yüzde 39'luk bir artış gösterirken diğer tüm ölümler nedeniyle ebeveynini kaybeden çocuk sayısında da yüzde 24'lük bir artış olduğu kaydedildi.Yine yapılan araştırmalarda ebeveyn kaybının hem kısa hem de uzun vadede çocuğun sağlığı, eğitimi ve geçimi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini gösterirken Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikolog ve profesör olan Robin Gurwitch, ebeveynlerden birini uyuşturucu ya da silah nedeniyle kaybetmenin özellikle zor olabileceğini belirterek kanser gibi bazı ölüm nedenleri hakkında konuşmanın sosyal olarak daha kabul edilebilir olduğunu ifade etti. Gurwitch silah veya uyuşturucu içeren ölümlerin sadece travmatik ölümler olmadığını aynı zamanda genellikle 'sessizce söylenen' olduğunu ifade etti.Buna ek olarak söz konusu araştırmada, çocukların babalarını aşırı dozda uyuşturucu ya da ateşli silahlar nedeniyle kaybetme olasılığı, annelerini kaybetme olasılığından yaklaşık üç kat daha fazla olduğu ortaya koyuldu.Siyahi babalar arasında ateşli silah ölümlerinin orantısız olması nedeniyle siyahi gençlerin orantısız bir şekilde etkilendiği belirtilirken çalışmada, 2020 yılında her bin siyah çocuktan yaklaşık 1'inin ebeveynlerinden birini silah şiddeti nedeniyle kaybettiği aktarıldı.
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abd, uyuşturucu, ateşli silah, ölüm, ebeveyn
abd, uyuşturucu, ateşli silah, ölüm, ebeveyn

ABD'de 'korkutan' tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti

11:23 14.05.2024
© REUTERS / MIKE SEGARABD'nin New York şehrindeki ünlü Times Meydanı, koronavirüs tedbirlerinin ardından boşaldı
ABD'nin New York şehrindeki ünlü Times Meydanı, koronavirüs tedbirlerinin ardından boşaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© REUTERS / MIKE SEGAR
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Yapılan bir araştırmada 2020 yılında ABD'de yaklaşık 100 bin çocuğun, ebeveynlerinden birini aşırı dozda uyuşturucu veya silahla vurulma hadisesi sebebiyle kaybettiği ortaya çıktı.
Yapılan bir araştırmada çıkan sonuca göre, aşırı dozda uyuşturucu ve ateşli silah yaralanmalarından kaynaklanan ölümler son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor seviyelere ulaştı. Söz konusu bu durumun ebeveynlerini kaybetme ve kendilerinin de ölme riskiyle karşı karşıya kalan çocuklar için 'çifte yük' ifade ediliyor.
ABD'de bir tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, son yirmi yılda 1 milyondan fazla çocuk ebeveynlerinden birini aşırı dozda uyuşturucu ya da silahla vurulma hadisesi nedeniyle kaybettiği saptandı.
Yapılan bu arşatırmadan yalnızca 2020 yılında yaklaşık 100 bin çocuğun aşırı dozda uyuşturucu veya silah şiddeti nedeniyle ebeveynlerini kaybettiği ve bu sayının bu sayı 1999 yılına göre neredeyse üç kat daha fazla olduğu ifade edildi. Buna ek olarak bu iki ölüm nedeni, 2020'deki tüm ebeveyn kayıplarının yüzde 23'ünü oluşturarak 1999'daki payın neredeyse iki katına çıktığı aktarıldı.
Araştırmacılar, bir ebeveynini uyuşturucu veya ateşli silahlar nedeniyle kaybeden çocukların sayısına ilişkin doğrudan veri bulunmadığından bu çalışma için federal ölüm verilerini, doğurganlık verilerini ve nüfus demografisini analiz ederek uyuşturucu veya ateşli silahlardan kaynaklanan ebeveyn ölümlerinin ölçeğini ortaya koydu.
ABD'de aşırı dozda uyuşturucudan ya da ateşli silahlara bağlı yaralanmalardan ölen kişilerin ortalama yaşının yaklaşık 42 olduğunu aktarıldı.
Federal veriler aşırı dozda uyuşturucu ölümlerinin en yaygın ve en hızlı 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler arasında arttığını gösterirken bu yeni çalışmada, aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklanan ebeveyn kayıplarında önemli bir artış olduğunu ortaya koyuldu. Araştırmaya göre, 2020 yılında yaklaşık 72 bin 800 çocuk aşırı dozda uyuşturucudan ebeveynini kaybederken bu sayı 1999 yılında bu durumdan etkilenen 16 bin çocuğa kıyasla bu sayı yüzde 345 artış göstermiş.
Ateşki silahlar nedeniyle ebeveynini kaybeden çocuk sayısında 1999'da 18 binden 2020'de 25 bine yükselerek yüzde 39'luk bir artış gösterirken diğer tüm ölümler nedeniyle ebeveynini kaybeden çocuk sayısında da yüzde 24'lük bir artış olduğu kaydedildi.
Yine yapılan araştırmalarda ebeveyn kaybının hem kısa hem de uzun vadede çocuğun sağlığı, eğitimi ve geçimi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini gösterirken Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikolog ve profesör olan Robin Gurwitch, ebeveynlerden birini uyuşturucu ya da silah nedeniyle kaybetmenin özellikle zor olabileceğini belirterek kanser gibi bazı ölüm nedenleri hakkında konuşmanın sosyal olarak daha kabul edilebilir olduğunu ifade etti. Gurwitch silah veya uyuşturucu içeren ölümlerin sadece travmatik ölümler olmadığını aynı zamanda genellikle 'sessizce söylenen' olduğunu ifade etti.
Buna ek olarak söz konusu araştırmada, çocukların babalarını aşırı dozda uyuşturucu ya da ateşli silahlar nedeniyle kaybetme olasılığı, annelerini kaybetme olasılığından yaklaşık üç kat daha fazla olduğu ortaya koyuldu.
Siyahi babalar arasında ateşli silah ölümlerinin orantısız olması nedeniyle siyahi gençlerin orantısız bir şekilde etkilendiği belirtilirken çalışmada, 2020 yılında her bin siyah çocuktan yaklaşık 1'inin ebeveynlerinden birini silah şiddeti nedeniyle kaybettiği aktarıldı.
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