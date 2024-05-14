https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/abd-gurcu-yetkilileri-yaptirimlarla-tehdit-etti-1083811920.html
ABD, Gürcü yetkilileri yaptırımlarla tehdit etti
ABD, Gürcü yetkilileri yaptırımlarla tehdit etti
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı’ yasasının değiştirilmemesi halinde Washington’un Gürcistan'a yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulundu. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T21:29+0300
2024-05-14T21:29+0300
2024-05-14T21:29+0300
dünya
gürcistan
yabancı nüfuzun şeffaflığı
parlamento
abd dışişleri bakanlığı
tiflis
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ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırımlar Koordinasyon Ofisi Başkanı Jim O'Brien, Tiflis’te düzenlediği basın toplantısında Gürcistan parlamentosu tarafından kabul edilen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının değişmemesi ve Gürcistan yönetiminin AB ve diğer ortaklara yönelik saldırgan tutumunun devam etmesi halinde, ABD'nin Gürcü yetkililere karşı yaptırımlar getirebileceğini ifade etti.O'Brien, “Artık ortak yerine düşman olarak görülüyorsak, tüm mali yardımlar yeniden değerlendirilecektir. Yasa şu anki haliyle kalırsa ve AB standartlarına uygun hale getirilmezse, demokrasinin baltalandığını ve barışçıl göstericilere karşı şiddet uygulandığını görürsek, doğal olarak ABD tarafından da bazı kısıtlamalar gelecektir. Bu kısıtlamalar öncelikle mali tarafı etkileyecektir” dedi.O'Brien, Gürcü yetkililerin AB ve diğer ortaklara karşı saldırgan tutumunu sürdürmesi halinde, ekonomik yaptırımların yanı sıra insanların seyahatlerine kısıtlamalar getirileceğini de sözlerine ekledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise, mevcut yaklaşımı ABD değerleriyle başdaşmadığı için Tiflis'in 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası bağlamında seçtiği çizgiden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/gurcistan-parlamentosu-yabanci-nufuzun-seffafligi-yasa-tasarisini-ucuncu-okumada-kabul-etti-1083795942.html
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gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, parlamento, abd dışişleri bakanlığı, tiflis, yaptırımlar, ab
gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, parlamento, abd dışişleri bakanlığı, tiflis, yaptırımlar, ab
ABD, Gürcü yetkilileri yaptırımlarla tehdit etti
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı’ yasasının değiştirilmemesi halinde Washington’un Gürcistan'a yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırımlar Koordinasyon Ofisi Başkanı Jim O'Brien, Tiflis’te düzenlediği basın toplantısında Gürcistan parlamentosu tarafından kabul edilen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının değişmemesi ve Gürcistan yönetiminin AB ve diğer ortaklara yönelik saldırgan tutumunun devam etmesi halinde, ABD'nin Gürcü yetkililere karşı yaptırımlar getirebileceğini ifade etti.
O'Brien, “Artık ortak yerine düşman olarak görülüyorsak, tüm mali yardımlar yeniden değerlendirilecektir. Yasa şu anki haliyle kalırsa ve AB standartlarına uygun hale getirilmezse, demokrasinin baltalandığını ve barışçıl göstericilere karşı şiddet uygulandığını görürsek, doğal olarak ABD tarafından da bazı kısıtlamalar gelecektir. Bu kısıtlamalar öncelikle mali tarafı etkileyecektir” dedi.
O'Brien, Gürcü yetkililerin AB ve diğer ortaklara karşı saldırgan tutumunu sürdürmesi halinde, ekonomik yaptırımların yanı sıra insanların seyahatlerine kısıtlamalar getirileceğini de sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise, mevcut yaklaşımı ABD değerleriyle başdaşmadığı için Tiflis'in 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası bağlamında seçtiği çizgiden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.