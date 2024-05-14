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1928'de yapıldı: İzmir’deki tarihi han 1 milyar TL’ye satışta
1928'de yapıldı: İzmir’deki tarihi han 1 milyar TL’ye satışta
Sputnik Türkiye
İzmir’in ilk, Türkiye’nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han’ı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, izmir, türkiye, tarihi eser, tarihi bina
фото, fotoğraf, izmir, türkiye, tarihi eser, tarihi bina

1928'de yapıldı: İzmir’deki tarihi han 1 milyar TL’ye satışta

20:35 14.05.2024
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İzmir’in ilk, Türkiye’nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han’ı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Hırsızların hedefi olan ve tedbir amaçlı duvarların örüldüğü han, yaklaşık 1 milyar 130 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.
© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ

İzmir Konak’ta 1928 yılında yapılan kentin ilk, ülkemizin ise ikinci betonarme karkas yapısı olan, kapladığı alan açısından İzmir’deki tarihi hanlarının en büyüklerinden birisi konumundaki Kardiçalı Han’ı geçtiğimiz aylarda depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltılmıştı.

İzmir Konak’ta 1928 yılında yapılan kentin ilk, ülkemizin ise ikinci betonarme karkas yapısı olan, kapladığı alan açısından İzmir’deki tarihi hanlarının en büyüklerinden birisi konumundaki Kardiçalı Han’ı geçtiğimiz aylarda depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltılmıştı. - Sputnik Türkiye
1/6
© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ

İzmir Konak’ta 1928 yılında yapılan kentin ilk, ülkemizin ise ikinci betonarme karkas yapısı olan, kapladığı alan açısından İzmir’deki tarihi hanlarının en büyüklerinden birisi konumundaki Kardiçalı Han’ı geçtiğimiz aylarda depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltılmıştı.

© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ

Geçmiş dönemlerde kentin ticaret merkezlerinden birisi olan ve aktif olarak kullandığı dönemlerde içerisinde 40’ın üzerinde iş ocağının bulunduğu tarihi han da derin çatlaklar dikkat çekerken, hırsızların hedefi haline gelen hanın duvarlarına tuğlalar örüldü.

Geçmiş dönemlerde kentin ticaret merkezlerinden birisi olan ve aktif olarak kullandığı dönemlerde içerisinde 40’ın üzerinde iş ocağının bulunduğu tarihi han da derin çatlaklar dikkat çekerken, hırsızların hedefi haline gelen hanın duvarlarına tuğlalar örüldü. - Sputnik Türkiye
2/6
© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ

Geçmiş dönemlerde kentin ticaret merkezlerinden birisi olan ve aktif olarak kullandığı dönemlerde içerisinde 40’ın üzerinde iş ocağının bulunduğu tarihi han da derin çatlaklar dikkat çekerken, hırsızların hedefi haline gelen hanın duvarlarına tuğlalar örüldü.

© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ

Asırlık han ile ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Yaklaşık 40 hissedarın bulunduğu tarihi Kardiçalı Han’ı, 35 milyon dolar yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL’den satışa çıkarıldı.

Asırlık han ile ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Yaklaşık 40 hissedarın bulunduğu tarihi Kardiçalı Han’ı, 35 milyon dolar yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL’den satışa çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
3/6
© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ

Asırlık han ile ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Yaklaşık 40 hissedarın bulunduğu tarihi Kardiçalı Han’ı, 35 milyon dolar yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL’den satışa çıkarıldı.

© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ

Bölgede uzun süredir esnaflık yapan Mücahit Uymak, “Burada esnaf vardı. Deprem nedeniyle burayı boşaltıp esnafı mağdur ettiler. 1 milyar TL büyük bir para” dedi.

Bölgede uzun süredir esnaflık yapan Mücahit Uymak, “Burada esnaf vardı. Deprem nedeniyle burayı boşaltıp esnafı mağdur ettiler. 1 milyar TL büyük bir para” dedi. - Sputnik Türkiye
4/6
© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ

Bölgede uzun süredir esnaflık yapan Mücahit Uymak, “Burada esnaf vardı. Deprem nedeniyle burayı boşaltıp esnafı mağdur ettiler. 1 milyar TL büyük bir para” dedi.

© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ

Bir diğer esnaf Adnan Altıntaş ise “Bu bina yıllardan beri yaşayan bir bina. Eğer bunu öldürürlerse biz bu vatanın evladı değiliz. Yazık günah” ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Adnan Altıntaş ise “Bu bina yıllardan beri yaşayan bir bina. Eğer bunu öldürürlerse biz bu vatanın evladı değiliz. Yazık günah” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/6
© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ

Bir diğer esnaf Adnan Altıntaş ise “Bu bina yıllardan beri yaşayan bir bina. Eğer bunu öldürürlerse biz bu vatanın evladı değiliz. Yazık günah” ifadelerini kullandı.

© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ İzmir’in ilk, Türkiye’nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han’ı
 İzmir’in ilk, Türkiye’nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han’ı - Sputnik Türkiye
6/6
© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ
İzmir’in ilk, Türkiye’nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han’ı
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