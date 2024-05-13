https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/yeni-donem-bugun-basladi-hastane-randevusunun-iptal-edilmemesi-icin-neler-yapilmali-1083739744.html
Yeni dönem bugün başladı: Hastane randevusunun iptal edilmemesi için neler yapılmalı?
Yeni dönem bugün başladı: Hastane randevusunun iptal edilmemesi için neler yapılmalı?
Sputnik Türkiye
Hastane randevusu alma sisteminde 'onaylı randevu' modeline geçildi. Artık randevu almak isteyen hasta, randevusunu bir gün önceden onaylamak durumunda. MHRS... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T08:04+0300
2024-05-13T08:04+0300
2024-05-13T08:04+0300
türkiye
hastane
özel hastane
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
doktor
hasta
fahrettin koca
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075103388_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8a43f36e5baa7a60bd1204cfd8839459.jpg
Hastanelerde yeni dönem bugün başladı. "Onaylı Randevu" sisteminde randevu alan kişiler bir gün öncesinden onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmek durumunda. Randevusunu onayladığı halde gitmeyenler aynı branştan 15 gün boyunca randevu alamayacak.Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sistem üzerinden bildirmesi gerekecek. Onay işlemi randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak.Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/tasarruf-paketi-bugun-aciklaniyor-nelere-izin-verilmeyecek-1083739559.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075103388_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_255b55cf68eee8da0644cbe8d0d1b5fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hastane, özel hastane, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), doktor, hasta, fahrettin koca
hastane, özel hastane, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), doktor, hasta, fahrettin koca
Yeni dönem bugün başladı: Hastane randevusunun iptal edilmemesi için neler yapılmalı?
Hastane randevusu alma sisteminde 'onaylı randevu' modeline geçildi. Artık randevu almak isteyen hasta, randevusunu bir gün önceden onaylamak durumunda. MHRS, mobil uygulama veya ALO 182'den alınan randevular için gereken onay işleminde saat kısıtlamasına gidildi. Peki yeni sistemde hastane randevusu nasıl alınır, saat kaça kadar randevu alınır?
Hastanelerde yeni dönem bugün başladı. "Onaylı Randevu" sisteminde randevu alan kişiler bir gün öncesinden onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmek durumunda. Randevusunu onayladığı halde gitmeyenler aynı branştan 15 gün boyunca randevu alamayacak.
Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.
Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sistem üzerinden bildirmesi gerekecek. Onay işlemi randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak.
Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.
Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.
Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.
Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.