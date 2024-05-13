https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/yeni-donem-bugun-basladi-hastane-randevusunun-iptal-edilmemesi-icin-neler-yapilmali-1083739744.html

Yeni dönem bugün başladı: Hastane randevusunun iptal edilmemesi için neler yapılmalı?

Yeni dönem bugün başladı: Hastane randevusunun iptal edilmemesi için neler yapılmalı?

Sputnik Türkiye

Hastane randevusu alma sisteminde 'onaylı randevu' modeline geçildi. Artık randevu almak isteyen hasta, randevusunu bir gün önceden onaylamak durumunda. MHRS... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T08:04+0300

2024-05-13T08:04+0300

2024-05-13T08:04+0300

türkiye

hastane

özel hastane

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

doktor

hasta

fahrettin koca

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Hastanelerde yeni dönem bugün başladı. "Onaylı Randevu" sisteminde randevu alan kişiler bir gün öncesinden onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmek durumunda. Randevusunu onayladığı halde gitmeyenler aynı branştan 15 gün boyunca randevu alamayacak.Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sistem üzerinden bildirmesi gerekecek. Onay işlemi randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak.Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.

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Sputnik Türkiye

hastane, özel hastane, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), doktor, hasta, fahrettin koca