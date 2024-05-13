SSCB, ABD'nin yapacağı nükleer testleri önceden biliyordu
© Sputnik / OvchinnikovThe "Little Boy" atomic bomb dropped on Hiroshima. A photo taken in August 1945.
© Sputnik / Ovchinnikov
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Rusya Dış İstihbarat Servisi, SSCB'nin ABD'nin dünyanın ilk atom bombası testini gerçekleştirme planı hakkında kesin verilere sahip olduğunu gösteren belgeleri yayınladı.
ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler nükleer saldırı tehdidiyle ilgili söylemlerini her geçen gün artırırken Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), efsanevi Sovyet istihbarat şefi Pavel Fitin'in istihbaratın başına geçişinin 85. yıldönümü vesilesiyle 1945 yılındaki 'nükleer gelişmeleri' gün yüzüne çıkaran belgeleri kamuoyuyla paylaştı.
SVR'nin yayınladığı belgelere göre Sovyet istihbaratı, Temmuz 1945'e doğru ABD'nin yaklaşan ilk atom bombası testine ve Washington'un nükleer patlayıcı ürettiğine dair bilgi edindi.
SVR'nin yayınladığı evraklarda, bu belgelerin yanı sıra ABD'nin nükleer programı hakkındaki diğer birçok bilginin Fitin yönetimindeki Sovyet dış istihbaratı tarafından elde edildiği görüldü.
Korgeneral rütbesindeki Pavel Fitin (1907-1971), 1946 yılına kadar SSCB istihbaratının başında bulundu. Uzmanlara göre, modern Rus dış istihbaratının temelleri Fitin döneminde atıldı.
Uzmanlar, Sovyet ve belki de dünya tarihindeki en ünlü istihbarat operasyonunun, yerli nükleer silahlarının geliştirilmesine katkı sunan bilgilerin ele geçirilmesi olduğunu düşünüyor. Dış ve askeri istihbarat servisleri, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerden Sovyetler Birliği'nin mümkün olan en kısa sürede kendi atom bombasını oluşturmasına ve böylece ABD'nin bu alandaki tekeline son vermesine olanak tanıyan gerekli bilgileri elde etmişti.
SVR'nin yayınladığı belgelere göre Sovyet istihbaratı, Temmuz 1945'e doğru ABD'nin yaklaşan ilk atom bombası testine ve Washington'un nükleer patlayıcı ürettiğine dair bilgi edindi.
SVR'nin yayınladığı evraklarda, bu belgelerin yanı sıra ABD'nin nükleer programı hakkındaki diğer birçok bilginin Fitin yönetimindeki Sovyet dış istihbaratı tarafından elde edildiği görüldü.
Korgeneral rütbesindeki Pavel Fitin (1907-1971), 1946 yılına kadar SSCB istihbaratının başında bulundu. Uzmanlara göre, modern Rus dış istihbaratının temelleri Fitin döneminde atıldı.
Uzmanlar, Sovyet ve belki de dünya tarihindeki en ünlü istihbarat operasyonunun, yerli nükleer silahlarının geliştirilmesine katkı sunan bilgilerin ele geçirilmesi olduğunu düşünüyor. Dış ve askeri istihbarat servisleri, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerden Sovyetler Birliği'nin mümkün olan en kısa sürede kendi atom bombasını oluşturmasına ve böylece ABD'nin bu alandaki tekeline son vermesine olanak tanıyan gerekli bilgileri elde etmişti.