https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rusya-bassavciligi-kanada-ss-mensubu-gunkoyu-iade-etmeyerek-nazileri-akliyor-1083747005.html

Rusya Başsavcılığı: Kanada, SS mensubu Hunka'yı iade etmeyerek Nazileri aklıyor

Rusya Başsavcılığı: Kanada, SS mensubu Hunka'yı iade etmeyerek Nazileri aklıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Başsavcısı Krasnov, Kanada yönetiminin Sovyet vatandaşlarına yönelik soykırımla suçlanan eski SS mensubu Yaroslav Gunko’yu (Hunka) Rusya’ya iade etmeyi... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T11:02+0300

2024-05-13T11:02+0300

2024-05-13T11:04+0300

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nazi işbirlikçisi

ss galiçya tümeni

rusya başsavcılığı

igor krasnov

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Sputnik’e konuşan Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, “Yaroslav Gunko’nun, Nürnberg Mahkemesi tarafından suç örgütü olarak tanınan SS Galiçya Tümeni ile bağlantısı inkar edilemez. Buna rağmen Kanada yönetiminin iade talebini reddetmesi, savaş suçları, barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar gibi Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkeme duruşmalarında ve kararlarında belirtilen ve tespit edilen uluslararası suçları işleyen kişiler için cezanın kaçınılmaz olduğu ilkesinin ağır bir ihlalidir” dedi.Rusya Başsavcılığı’nın 5 Aralık 2023’te Kanada Adalet Bakanlığı’na, soykırım suçlaması yöneltilen Gunko için iade talebini gönderdiğini anımsatan Krasnov, eski SS mensubunun Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Lvov bölgesinde 1944 Şubat ayında aralarında Yahudiler ve Polonyalılar olmak üzere en az 500 sivili öldürmekle suçlandığını kaydetti.Kanada yönetiminin, Gunko’yu iade etmeme kararına gerekçe olarak Moskova ve Ottawa arasında iade anlaşmasının bulunmamasını gösterdiğini anlatan Rus Başsavcının aktardığına göre Kanada Adalet Bakanlığı, Rusya’dan aldıkları dilekçede, Gunko’nun işlediği suçlarla ilişkin delillerin bulunmadığını öne sürdü.Krasnov, “Oysa bu kesinlikle doğru değil. Kanada’ya sunulan belgeler, sanığın işlenen soykırıma doğrudan katıldığını gösteren kapsamlı bilgiler içeriyor” diye vurguladı.İade talebinin geri çevrilmesinin hukuk açısından asılsız, genel insani değerler açısından da ahlaksız olduğunu kaydeden Başsavcı, “Bize iade etmeyi reddetmekle kalmıyor, kendileri bile yargılamak istemiyorlar. Parmaklarını bile sallamadılar. Bu, Nazi suçlarının tümüyle devlet düzeyinde aklanması demektir” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240213/kanada-rusyanin-eski-nazi-askeri-hunkanin-iadesi-talebini-geri-cevirdi-1080692813.html

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rusya, kanada, nazi, nazi işbirlikçisi, ss galiçya tümeni, rusya başsavcılığı, igor krasnov