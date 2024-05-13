https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rusya-bassavciligi-kanada-ss-mensubu-gunkoyu-iade-etmeyerek-nazileri-akliyor-1083747005.html
Rusya Başsavcılığı: Kanada, SS mensubu Hunka'yı iade etmeyerek Nazileri aklıyor
Rusya Başsavcılığı: Kanada, SS mensubu Hunka'yı iade etmeyerek Nazileri aklıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Başsavcısı Krasnov, Kanada yönetiminin Sovyet vatandaşlarına yönelik soykırımla suçlanan eski SS mensubu Yaroslav Gunko’yu (Hunka) Rusya’ya iade etmeyi... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T11:02+0300
2024-05-13T11:02+0300
2024-05-13T11:04+0300
dünya
rusya
kanada
nazi
nazi işbirlikçisi
ss galiçya tümeni
rusya başsavcılığı
igor krasnov
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083746821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8145bb28a29f1749b638a81bed8a9eb.jpg
Sputnik’e konuşan Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, “Yaroslav Gunko’nun, Nürnberg Mahkemesi tarafından suç örgütü olarak tanınan SS Galiçya Tümeni ile bağlantısı inkar edilemez. Buna rağmen Kanada yönetiminin iade talebini reddetmesi, savaş suçları, barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar gibi Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkeme duruşmalarında ve kararlarında belirtilen ve tespit edilen uluslararası suçları işleyen kişiler için cezanın kaçınılmaz olduğu ilkesinin ağır bir ihlalidir” dedi.Rusya Başsavcılığı’nın 5 Aralık 2023’te Kanada Adalet Bakanlığı’na, soykırım suçlaması yöneltilen Gunko için iade talebini gönderdiğini anımsatan Krasnov, eski SS mensubunun Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Lvov bölgesinde 1944 Şubat ayında aralarında Yahudiler ve Polonyalılar olmak üzere en az 500 sivili öldürmekle suçlandığını kaydetti.Kanada yönetiminin, Gunko’yu iade etmeme kararına gerekçe olarak Moskova ve Ottawa arasında iade anlaşmasının bulunmamasını gösterdiğini anlatan Rus Başsavcının aktardığına göre Kanada Adalet Bakanlığı, Rusya’dan aldıkları dilekçede, Gunko’nun işlediği suçlarla ilişkin delillerin bulunmadığını öne sürdü.Krasnov, “Oysa bu kesinlikle doğru değil. Kanada’ya sunulan belgeler, sanığın işlenen soykırıma doğrudan katıldığını gösteren kapsamlı bilgiler içeriyor” diye vurguladı.İade talebinin geri çevrilmesinin hukuk açısından asılsız, genel insani değerler açısından da ahlaksız olduğunu kaydeden Başsavcı, “Bize iade etmeyi reddetmekle kalmıyor, kendileri bile yargılamak istemiyorlar. Parmaklarını bile sallamadılar. Bu, Nazi suçlarının tümüyle devlet düzeyinde aklanması demektir” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240213/kanada-rusyanin-eski-nazi-askeri-hunkanin-iadesi-talebini-geri-cevirdi-1080692813.html
rusya
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083746821_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_2a69ed24ff6bd4abe50398c67e51b5fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kanada, nazi, nazi işbirlikçisi, ss galiçya tümeni, rusya başsavcılığı, igor krasnov
rusya, kanada, nazi, nazi işbirlikçisi, ss galiçya tümeni, rusya başsavcılığı, igor krasnov
Rusya Başsavcılığı: Kanada, SS mensubu Hunka'yı iade etmeyerek Nazileri aklıyor
11:02 13.05.2024 (güncellendi: 11:04 13.05.2024)
Rusya Başsavcısı Krasnov, Kanada yönetiminin Sovyet vatandaşlarına yönelik soykırımla suçlanan eski SS mensubu Yaroslav Gunko’yu (Hunka) Rusya’ya iade etmeyi reddetmesinin Nazi suçlarının devlet düzeyinde aklanması anlamına geldiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, “Yaroslav Gunko’nun, Nürnberg Mahkemesi tarafından suç örgütü olarak tanınan SS Galiçya Tümeni ile bağlantısı inkar edilemez. Buna rağmen Kanada yönetiminin iade talebini reddetmesi, savaş suçları, barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar gibi Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkeme duruşmalarında ve kararlarında belirtilen ve tespit edilen uluslararası suçları işleyen kişiler için cezanın kaçınılmaz olduğu ilkesinin ağır bir ihlalidir” dedi.
Rusya Başsavcılığı’nın 5 Aralık 2023’te Kanada Adalet Bakanlığı’na, soykırım suçlaması yöneltilen Gunko için iade talebini gönderdiğini anımsatan Krasnov, eski SS mensubunun Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Lvov bölgesinde 1944 Şubat ayında aralarında Yahudiler ve Polonyalılar olmak üzere en az 500 sivili öldürmekle suçlandığını kaydetti.
Kanada yönetiminin, Gunko’yu iade etmeme kararına gerekçe olarak Moskova ve Ottawa arasında iade anlaşmasının bulunmamasını gösterdiğini anlatan Rus Başsavcının aktardığına göre Kanada Adalet Bakanlığı, Rusya’dan aldıkları dilekçede, Gunko’nun işlediği suçlarla ilişkin delillerin bulunmadığını öne sürdü.
Krasnov, “Oysa bu kesinlikle doğru değil. Kanada’ya sunulan belgeler, sanığın işlenen soykırıma doğrudan katıldığını gösteren kapsamlı bilgiler içeriyor” diye vurguladı.
İade talebinin geri çevrilmesinin hukuk açısından asılsız, genel insani değerler açısından da ahlaksız olduğunu kaydeden Başsavcı, “Bize iade etmeyi reddetmekle kalmıyor, kendileri bile yargılamak istemiyorlar. Parmaklarını bile sallamadılar. Bu, Nazi suçlarının tümüyle devlet düzeyinde aklanması demektir” diye ekledi.