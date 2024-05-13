https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/polonyadan-ukraynanin-ucuz-tahil-ihracatina-yeni-engel-1083756847.html

Polonya’dan Ukrayna'nın ucuz tahıl ihracatına yeni engel

Polonya’dan Ukrayna'nın ucuz tahıl ihracatına yeni engel

Sputnik Türkiye

Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçilerin ithal edilen ürünleri ülkeye sokmamakta kararlı olduğu görülürken, iki... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T14:43+0300

2024-05-13T14:43+0300

2024-05-13T14:43+0300

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Çiftçilerin protestoları nedeniyle harekete geçen Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'dan ithal edilecek mallara sınırlama getirilmesini ve ihtiyaç sahibi ülkelerle yapılan ithalatın artırılmasını teklif ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Polonyalı çiftçilerin Ukraynalıları küçük düşürmek amacıyla Ukrayna sınırında protesto düzenlediğini iddia ediyor.Polonya'da Şubat ayının başından bu yana çiftçiler protesto gösterileri düzenleniyor. Protestocuların başlıca talepleri arasında 'Ukrayna'dan Polonya'ya tarım ürünleri ithalatının durdurulması ve 2050 yılına kadar atmosfere sıfır emisyon salınmasını öngören AB'nin çevre planlarının geçirilmemesi' yer alıyor.İki ülke arasındaki ilişkileri geren ve bugüne kadar sürüncemede kalan sorunla ilgili müzakereleri yürüten Polonya Tarım Bakan Yardımcısı Michal Kolodziejczak, bazı Ukraynalı müzakerecilerin yolsuzluk yaptığı iddiaları nedeniyle Polonya'nın Ukrayna ile 14 Mayıs'ta yapılması planlanan tarım müzakerelerini iptal ettiğini söyledi.Kolodziejczak, Dziennik Gazeta Prawna gazetesine verdiği demecinde, bazı Ukraynalı müzakerecilerin yolsuzluk yapmakla suçlandığını hatırlatarak, “Müzakereler, kendi taraflarındaki bazı temsilcilerin yolsuzluk faaliyetleriyle suçlanması nedeniyle kesintiye uğradı. 14 Mayıs için yeni bir müzakere turu planladık, ancak bu iptal edildi” dedi.Bakan yardımcısı, Polonya tarafının, haklarında yolsuzluk suçlamaları bulunan Ukraynalı yetkililerle müzakere masasına oturmayacağını vurgularken,yolsuzlukla suçlanan Ukraynalı temsilcilerin isimlerini vermedi.Polonya Tarım Bakanlığı’nın, çiftçilerin kitlesel protestolarına yol açan tüm sorunlarını çözmekte başarısız olduğuna da dikkat çeken Kolodziejczak, Ukrayna ile Polonya arasındaki sorunun çözümünün kolay olmadığını sözlerine ekledi.Politico gazetesi, adını açıklamadığı üç Avrupalı yetkiliye atıfla verdiği haberde, “Fransa, Polonya’nın Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatı kısıtlamalarını sürdürme çağrılarına katılarak Kiev’in AB ile serbest ticaret hakkının bir yıl daha uzatılmasına yönelik müzakereleri bozma tehdidini oluşturdu” diye yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/polonya-ukraynadan-tahil-ithalatini-kisitlamakta-kararli-1082165218.html

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polonya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, kriz, avrupa birliği