https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/microsoft-fransada-4-milyar-euroluk-yatirima-hazirlaniyor-1083752972.html
Microsoft, Fransa'da 4 milyar euroluk yatırıma hazırlanıyor
Microsoft, Fransa'da 4 milyar euroluk yatırıma hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un, Fransa'da, başta yapay zeka alanında olmak üzere 4 milyar euroluk yatırım yapmayı planladığı bildirilirken, Microsoft... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T12:56+0300
2024-05-13T12:56+0300
2024-05-13T13:01+0300
ekonomi
microsoft
yatırım
fransa
yapay zeka
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Smith, yaptığı açıklamada, şirketin Fransa'da varlığını genişletmek için planladığı 4 milyar euroluk yatırımın çoğunluğunun yapay zeka alanına yapılacağını ifade ederek, ülkede bir veri merkezi de kurulacağını aktardı.ABD merkezli Amazon da Fransa'ya 1.2 milyar euro yatırım yapacağınıve ülkede 3 binin üzerinde istihdam oluşturacağını açıklarken, şirket, 2010'dan beri Fransa'da 20 milyar euro’dan fazla yatırım yaptı.İlaç şirketleri Pfizer ve AstraZeneca da toplamda yaklaşık 1 milyar euro ile Fransa'da yatırım açıklayan en büyük yatırımcılar arasında yer aldı.Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da bugün başlayacak "Choose France" (Fransa'yı Seç) iş etkinliği kapsamında uluslararası şirketler tarafından ülkeye 15 milyar euro değerinde yatırım açıklanacağı duyurulurken, geçen yılki zirvede bu rakam 13 milyar euro olmuştu.Paris'in bir Avrupa ekonomi merkezi olarak itibarını pekiştirmeyi hedefleyen söz konusu etkinliğe, ABD'nin önde gelen bankaları JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America'nın başkanları da katılıyor.Fransa, ülkeye daha fazla yabancı yatırım çekmek için dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderlerini her yıl düzenlenen etkinliğe davet ediyor.
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microsoft, yatırım, fransa, yapay zeka, avrupa, abd
microsoft, yatırım, fransa, yapay zeka, avrupa, abd
Microsoft, Fransa'da 4 milyar euroluk yatırıma hazırlanıyor
12:56 13.05.2024 (güncellendi: 13:01 13.05.2024)
ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un, Fransa'da, başta yapay zeka alanında olmak üzere 4 milyar euroluk yatırım yapmayı planladığı bildirilirken, Microsoft Başkanı Brad Smith, ülkede bir veri merkezi kurulacağını da ekledi.
Smith, yaptığı açıklamada, şirketin Fransa'da varlığını genişletmek için planladığı 4 milyar euroluk yatırımın çoğunluğunun yapay zeka alanına yapılacağını ifade ederek, ülkede bir veri merkezi de kurulacağını aktardı.
ABD merkezli Amazon da Fransa'ya 1.2 milyar euro yatırım yapacağınıve ülkede 3 binin üzerinde istihdam oluşturacağını açıklarken, şirket, 2010'dan beri Fransa'da 20 milyar euro’dan fazla yatırım yaptı.
İlaç şirketleri Pfizer ve AstraZeneca da toplamda yaklaşık 1 milyar euro ile Fransa'da yatırım açıklayan en büyük yatırımcılar arasında yer aldı.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da bugün başlayacak "Choose France" (Fransa'yı Seç) iş etkinliği kapsamında uluslararası şirketler tarafından ülkeye 15 milyar euro değerinde yatırım açıklanacağı duyurulurken, geçen yılki zirvede bu rakam 13 milyar euro olmuştu.
Paris'in bir Avrupa ekonomi merkezi olarak itibarını pekiştirmeyi hedefleyen söz konusu etkinliğe, ABD'nin önde gelen bankaları JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America'nın başkanları da katılıyor.
Fransa, ülkeye daha fazla yabancı yatırım çekmek için dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderlerini her yıl düzenlenen etkinliğe davet ediyor.