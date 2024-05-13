https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ilk-kez-yapilacak-bahceli-218-belediye-baskanlarini-topluyor-iddiasi-1083742083.html
İlk kez yapılacak: 'Bahçeli, 218 belediye başkanlarını topluyor' iddiası
İlk kez yapılacak: 'Bahçeli, 218 belediye başkanlarını topluyor' iddiası
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarıyla ilk kez Kızılcahamam’da düzenlenecek “Belediye Başkanları İstişare... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T09:00+0300
2024-05-13T09:00+0300
2024-05-13T09:00+0300
politika
devlet bahçeli
belediye
belediye meclisi
belediye başkanı
seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
31 mart yerel seçimleri
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218 belediye başkanının katılacağı kampta, partinin yerel seçimler öncesinde açıkladığı 3 konu, 9 ilke ve 100 maddelik seçim beyannamesindeki başlıkların ele alınması bekleniyor.Cumhuriyet'in haberine göre, kamptaki toplantıda en önemli başlığın ise 6 Şubat depremlerinin ardından büyük önem kazanan kentsel dönüşüm, kentlerin depremlere ve doğal afetlere hazırlanması, bu konuda alınması gereken önlemler olduğuna dikkat çekiliyor.Ayrıca kampta illerin tarihi, kültürel değerlerinin ve yapılarının kurulması, bu kapsamda belediye başkanlarının hazırlıkları gibi konuların da değerlendirileceği belirtiliyor.Kampta, genel başkan Devlet Bahçeli’nin de belediye başkanlarına öneri ve değerlendirmelerde bulunacağı da ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ekmeleddin-ihsanoglu-10-yil-sonra-ilk-kez-acikladi-cati-aday-fikri-kimindi-1083741265.html
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devlet bahçeli, belediye, belediye meclisi, belediye başkanı, seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri
devlet bahçeli, belediye, belediye meclisi, belediye başkanı, seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri
İlk kez yapılacak: 'Bahçeli, 218 belediye başkanlarını topluyor' iddiası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarıyla ilk kez Kızılcahamam’da düzenlenecek “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” başlığı ile gerçekleştireceği kampta bir araya gelecek.
218 belediye başkanının katılacağı kampta, partinin yerel seçimler öncesinde açıkladığı 3 konu, 9 ilke ve 100 maddelik seçim beyannamesindeki başlıkların ele alınması bekleniyor.
Cumhuriyet'in haberine göre, kamptaki toplantıda en önemli başlığın ise 6 Şubat depremlerinin ardından büyük önem kazanan kentsel dönüşüm, kentlerin depremlere ve doğal afetlere hazırlanması, bu konuda alınması gereken önlemler olduğuna dikkat çekiliyor.
Ayrıca kampta illerin tarihi, kültürel değerlerinin ve yapılarının kurulması, bu kapsamda belediye başkanlarının hazırlıkları gibi konuların da değerlendirileceği belirtiliyor.
Kampta, genel başkan Devlet Bahçeli’nin de belediye başkanlarına öneri ve değerlendirmelerde bulunacağı da ifade ediliyor.