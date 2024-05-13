https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ilk-kez-yapilacak-bahceli-218-belediye-baskanlarini-topluyor-iddiasi-1083742083.html

İlk kez yapılacak: 'Bahçeli, 218 belediye başkanlarını topluyor' iddiası

İlk kez yapılacak: 'Bahçeli, 218 belediye başkanlarını topluyor' iddiası

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarıyla ilk kez Kızılcahamam’da düzenlenecek “Belediye Başkanları İstişare... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T09:00+0300

2024-05-13T09:00+0300

2024-05-13T09:00+0300

politika

devlet bahçeli

belediye

belediye meclisi

belediye başkanı

seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

31 mart yerel seçimleri

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218 belediye başkanının katılacağı kampta, partinin yerel seçimler öncesinde açıkladığı 3 konu, 9 ilke ve 100 maddelik seçim beyannamesindeki başlıkların ele alınması bekleniyor.Cumhuriyet'in haberine göre, kamptaki toplantıda en önemli başlığın ise 6 Şubat depremlerinin ardından büyük önem kazanan kentsel dönüşüm, kentlerin depremlere ve doğal afetlere hazırlanması, bu konuda alınması gereken önlemler olduğuna dikkat çekiliyor.Ayrıca kampta illerin tarihi, kültürel değerlerinin ve yapılarının kurulması, bu kapsamda belediye başkanlarının hazırlıkları gibi konuların da değerlendirileceği belirtiliyor.Kampta, genel başkan Devlet Bahçeli’nin de belediye başkanlarına öneri ve değerlendirmelerde bulunacağı da ifade ediliyor.

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