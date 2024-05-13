‘Refah operasyonu ilerlerse Mısır ve İsrail arasındaki barış anlaşması tehlikeye düşebilir’

“BM’deki tasarı elbette Filistinliler açısından olumlu bir gelişme ama öte yandan Ortadoğu’da büyük bir heyecanla karşılandığını söyleyemeyiz. Çünkü BM’de Filistin yönetiminin tam üyeliği yönündeki sürece ABD dahil çeşitli ülkeler engel olmaya devam ediyor. BM’deki bu son tasarının kabul edilmesi elbette Filistinlileri daha görünür kılacaktır ama Güvenlik Konseyi’ne tekrar Filistin yönetiminin tam üyelik meselesi gelince, ABD’nin veto hakkını kullanıp kullanmayacağı hala belirsiz. Kaldı ki Filistin yönetiminin hedefi tam üyelik. Filistin yönetimi başta olmak üzere Filistin yanlısı taraflar, tüm dünyaya ‘Filistin devletini tanıyın’ diye çağrılar yapmaya devam ediyor. Daha Filistin devleti kurulmadan bu tanıma çağrılarının bazı ülkelerde karşılık bulduğunu biliyoruz.

Peki bu ne işe yarayacak? Filistin devletinin kurulması yönünde İsrail ve ABD’ye bir baskı olabilir. Ama şöyle bir gerçek de var: Son gelişmeler ve Gazze’ye yönelik vahşi saldırılar, Filistin meselesinin bütün dünyadaki görünürlüğü artırdı. Filistin devletinin kurulması yönündeki çağrılar arttı. Sahadaki somut duruma bakarsak eğer, Filistin devletini kuracak demografik yapının İsrail tarafından bozulduğunu ve azaltılmaya çalışıldığını görüyoruz.”