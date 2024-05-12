https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/malatyada-feci-kaza-trenin-altinda-kalan-otomobilin-surucusu-hayatini-kaybetti-1083722321.html
Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T00:11+0300
2024-05-12T00:11+0300
2024-05-12T00:11+0300
türkiye
malatya
kaza
tren
otomobil
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Dilek Mahallesi'nde Alper Efe Eroğlu (17) idaresindeki 44 EK 597 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpma sonucu otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Eroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Eroğlu'nun cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla raylardan kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ogrencileri-tasiyan-arac-sarampole-uctu-25-yarali-1083692352.html
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malatya, kaza, tren, otomobil
malatya, kaza, tren, otomobil
Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Dilek Mahallesi'nde Alper Efe Eroğlu (17) idaresindeki 44 EK 597 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpma sonucu otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Eroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Eroğlu'nun cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla raylardan kaldırıldı.