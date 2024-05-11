https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/tarim-ve-orman-bakanligi-2024-yili-yas-cay-alim-fiyatini-acikladi-1083721898.html

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabı X'ten, 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T23:39+0300

2024-05-11T23:39+0300

2024-05-11T23:39+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

çay

kuru çay

fiyat

kilogram

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Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" ifadesi kullanıldı.ı.2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun" cümlesine yer verildi.

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