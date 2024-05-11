https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/tarim-ve-orman-bakanligi-2024-yili-yas-cay-alim-fiyatini-acikladi-1083721898.html
Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabı X'ten, 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T23:39+0300
2024-05-11T23:39+0300
2024-05-11T23:39+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
çay
kuru çay
fiyat
kilogram
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0c/1058631141_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6263c0a8125b0a1886f0fd94fb523d1e.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" ifadesi kullanıldı.ı.2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun" cümlesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240210/arastirma-cay-yaslanmayi-yavaslatiyor-mu-1080608522.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0c/1058631141_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_18ed6f57763783aba1b3d573b056bc61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tarım ve orman bakanlığı, yaş çay alım fiyatı, yaş çay, alım fiyatı, yaş çay kilogram fiyatı, yaş çay alım fiyatları, tarım ve orman bakanlığı çay fiyatı
tarım ve orman bakanlığı, yaş çay alım fiyatı, yaş çay, alım fiyatı, yaş çay kilogram fiyatı, yaş çay alım fiyatları, tarım ve orman bakanlığı çay fiyatı
Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabı X'ten, 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" ifadesi kullanıldı.ı.
2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun" cümlesine yer verildi.