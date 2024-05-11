https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/sirp-tenisci-djokovic-hayranlarina-imza-verdigi-sirada-kafasina-termos-duserek-yaralandi-1083707693.html

Sırp tenisçi Djokovic hayranlarına imza verdiği sırada kafasına termos düşerek yaralandı

Sırp tenisçi Djokovic hayranlarına imza verdiği sırada kafasına termos düşerek yaralandı

Sputnik Türkiye

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Roma Masters’ta maçın ardından imza dağıtırken başına isabet eden su şişesi sonucunda yaralandı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T16:01+0300

2024-05-11T16:01+0300

2024-05-11T16:04+0300

spor

novak djokovic

tenis

termos

italya

yaralanma

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Roma Masters 1000 turnuvasının ikinci turunda Corentin Moutet ile karşılaşmanın ardından, seyircilerle fotoğraf çekimi ve imza dağıtımı yapan Djokovic bir hayranın ona uzatmaya çalıştığı kağıt ve kalem için eğilmesi sonucu, sırt çantasından düşen su şişesinin kafasına çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sırp tenisçinin aldığı darbenin ciddi olmadığı ve dikiş gerektirmeyeceği belirtildi.Yaşanan talihsiz an sonrası Djokovic'in ertesi günü çekilen görüntülerde kask taktığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240129/hindistan-milli-tenis-takimi-davis-cup-dunya-grup-i-icin-60-yil-sonra-pakistana-geldi-1080160312.html

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novak djokovic, tenis, termos, italya, yaralanma