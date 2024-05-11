https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/sirp-tenisci-djokovic-hayranlarina-imza-verdigi-sirada-kafasina-termos-duserek-yaralandi-1083707693.html
Sırp tenisçi Djokovic hayranlarına imza verdiği sırada kafasına termos düşerek yaralandı
Sırp tenisçi Djokovic hayranlarına imza verdiği sırada kafasına termos düşerek yaralandı
Sputnik Türkiye
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Roma Masters’ta maçın ardından imza dağıtırken başına isabet eden su şişesi sonucunda yaralandı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T16:01+0300
2024-05-11T16:01+0300
2024-05-11T16:04+0300
spor
novak djokovic
tenis
termos
italya
yaralanma
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Roma Masters 1000 turnuvasının ikinci turunda Corentin Moutet ile karşılaşmanın ardından, seyircilerle fotoğraf çekimi ve imza dağıtımı yapan Djokovic bir hayranın ona uzatmaya çalıştığı kağıt ve kalem için eğilmesi sonucu, sırt çantasından düşen su şişesinin kafasına çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sırp tenisçinin aldığı darbenin ciddi olmadığı ve dikiş gerektirmeyeceği belirtildi.Yaşanan talihsiz an sonrası Djokovic'in ertesi günü çekilen görüntülerde kask taktığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240129/hindistan-milli-tenis-takimi-davis-cup-dunya-grup-i-icin-60-yil-sonra-pakistana-geldi-1080160312.html
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novak djokovic, tenis, termos, italya, yaralanma
novak djokovic, tenis, termos, italya, yaralanma
Sırp tenisçi Djokovic hayranlarına imza verdiği sırada kafasına termos düşerek yaralandı
16:01 11.05.2024 (güncellendi: 16:04 11.05.2024)
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Roma Masters’ta maçın ardından imza dağıtırken başına isabet eden su şişesi sonucunda yaralandı.
Roma Masters 1000 turnuvasının ikinci turunda Corentin Moutet ile karşılaşmanın ardından, seyircilerle fotoğraf çekimi ve imza dağıtımı yapan Djokovic bir hayranın ona uzatmaya çalıştığı kağıt ve kalem için eğilmesi sonucu, sırt çantasından düşen su şişesinin kafasına çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.
Olay sonrası sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sırp tenisçinin aldığı darbenin ciddi olmadığı ve dikiş gerektirmeyeceği belirtildi.
Yaşanan talihsiz an sonrası Djokovic'in ertesi günü çekilen görüntülerde kask taktığı görüldü.