https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/sezai-karakocun-mona-rozasi-karakocun-mezarini-ziyaret-etti-1083705809.html
Sezai Karakoç'un Mona Roza'sı Karakoç'un mezarını ziyaret etti
Sezai Karakoç'un Mona Roza'sı Karakoç'un mezarını ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Mona Roza şiirinin ilham kaynağı Muazzez Akkaya Sezai Karakoç'un Şehzadebaşı Camii’nin haziresinde bulunan mezarını ziyaret etti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T14:43+0300
2024-05-11T14:43+0300
2024-05-11T14:45+0300
yaşam
sezai karakoç
şiir
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muazzez akkaya
mona roza
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Şair Sezai Karakoç'un şiirine ilham kaynağı olan Muazzez Akkaya Karakoç'un Fatih'te bulunan mezarına ziyarette bulundu. Yıllar sonra ilk kez konuşan Akkaya, "Bir kafede oturup beraber bir kahve içmek isterdim." dedi.Muazzez Akkaya gerçekleştirilen röportajda hayatı boyunca evlenmemeyi tercih eden Sezai Karakoç ile ilgili şu ifadelere yer verdi."Böyle bir duruma sebep verdiysem diye üzülüyorum ama bir yerden de teselli oluyorum çünkü hiçbir yakınlık göstermedim, umut vermedim. Ancak üzüldüğüm bir şey var, Sezai Karakoç'u vefatından bir ay kadar önce Fenerbahçe sahilinde gördüm. Karşıdan yürüyordu ve o kadar dikkatli bana bakıyordu ki... Ama beyaz saçları, sakalları olunca tanıyamadım. Bir süre sonra gazetede vefat ilanını görünce onun Sezai Karakoç olduğunu anladım. Eğer o olduğunu bilseydim, bir kafede oturup beraber bir kahve içmek isterdim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/1083243687.html
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sezai karakoç, şiir, mezarlık, mezar, ziyaret, muazzez akkaya, mona roza
sezai karakoç, şiir, mezarlık, mezar, ziyaret, muazzez akkaya, mona roza
Sezai Karakoç'un Mona Roza'sı Karakoç'un mezarını ziyaret etti
14:43 11.05.2024 (güncellendi: 14:45 11.05.2024)
Mona Roza şiirinin ilham kaynağı Muazzez Akkaya Sezai Karakoç'un Şehzadebaşı Camii’nin haziresinde bulunan mezarını ziyaret etti.
Şair Sezai Karakoç'un şiirine ilham kaynağı olan Muazzez Akkaya Karakoç'un Fatih'te bulunan mezarına ziyarette bulundu.
Yıllar sonra ilk kez konuşan Akkaya, "Bir kafede oturup beraber bir kahve içmek isterdim." dedi.
Muazzez Akkaya gerçekleştirilen röportajda hayatı boyunca evlenmemeyi tercih eden Sezai Karakoç ile ilgili şu ifadelere yer verdi.
"Böyle bir duruma sebep verdiysem diye üzülüyorum ama bir yerden de teselli oluyorum çünkü hiçbir yakınlık göstermedim, umut vermedim. Ancak üzüldüğüm bir şey var, Sezai Karakoç'u vefatından bir ay kadar önce Fenerbahçe sahilinde gördüm. Karşıdan yürüyordu ve o kadar dikkatli bana bakıyordu ki... Ama beyaz saçları, sakalları olunca tanıyamadım. Bir süre sonra gazetede vefat ilanını görünce onun Sezai Karakoç olduğunu anladım. Eğer o olduğunu bilseydim, bir kafede oturup beraber bir kahve içmek isterdim."