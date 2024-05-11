https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/nasa-gunesteki-patlamanin-fotografini-yayinladi-1083693552.html

NASA, Güneş'teki patlamanın fotoğrafını yayınladı

NASA, Güneş'teki patlamanın fotoğrafını yayınladı

Sputnik Türkiye

10 Mayıs günü Güneş'te şiddetli bir patlama meydana geldi. NASA, Güneş'te gerçekleşen patlamanın fotoğrafını paylaştı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T09:29+0300

2024-05-11T09:29+0300

2024-05-11T09:29+0300

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklı kuzey yarım kürede 3 gün sürmesi beklenen şiddetli "Jeomanyetik Fırtına" yaşanacağını belirtti.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşandığı ifade edildi.NOAA, patlamanın dünya genelinde olası elektrik kesintilerine neden olabileceği konusunda uyardı.Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) X sosyal medya hesabından Güneş patlamasına dair paylaştığı fotoğrafı şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/uzmanlardan-uyari-gunes-carpmasiyla-karistiriliyor-hastalik-ilerliyor-1083228393.html

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