https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/nasa-gunesteki-patlamanin-fotografini-yayinladi-1083693552.html
NASA, Güneş'teki patlamanın fotoğrafını yayınladı
NASA, Güneş'teki patlamanın fotoğrafını yayınladı
Sputnik Türkiye
10 Mayıs günü Güneş'te şiddetli bir patlama meydana geldi. NASA, Güneş'te gerçekleşen patlamanın fotoğrafını paylaştı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T09:29+0300
2024-05-11T09:29+0300
2024-05-11T09:29+0300
dünya
nasa
patlama
güneş patlaması
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fotoğraf
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklı kuzey yarım kürede 3 gün sürmesi beklenen şiddetli "Jeomanyetik Fırtına" yaşanacağını belirtti.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşandığı ifade edildi.NOAA, patlamanın dünya genelinde olası elektrik kesintilerine neden olabileceği konusunda uyardı.Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) X sosyal medya hesabından Güneş patlamasına dair paylaştığı fotoğrafı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/uzmanlardan-uyari-gunes-carpmasiyla-karistiriliyor-hastalik-ilerliyor-1083228393.html
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nasa, patlama, güneş patlaması, güneş, fotoğraf
nasa, patlama, güneş patlaması, güneş, fotoğraf
NASA, Güneş'teki patlamanın fotoğrafını yayınladı
10 Mayıs günü Güneş'te şiddetli bir patlama meydana geldi. NASA, Güneş'te gerçekleşen patlamanın fotoğrafını paylaştı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklı kuzey yarım kürede 3 gün sürmesi beklenen şiddetli "Jeomanyetik Fırtına" yaşanacağını belirtti.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşandığı ifade edildi.
NOAA, patlamanın dünya genelinde olası elektrik kesintilerine neden olabileceği konusunda uyardı.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) X sosyal medya hesabından Güneş patlamasına dair paylaştığı fotoğrafı şöyle: