https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/kadin-hukumlu-ve-tutuklulara-anneler-gunu-nedeniyle-acik-gorus-izni-1083704564.html
Kadın hükümlü ve tutuklulara 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş izni
Kadın hükümlü ve tutuklulara 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş izni
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta içi açık görüş imkanı... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T14:05+0300
2024-05-11T14:05+0300
2024-05-11T14:05+0300
türkiye
adalet bakanı
yılmaz tunç
cezaevi
anne
anneler günü
anneler
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Kadın hükümlü ve tutuklulara "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta açık görüş izni tanınacağı açıklandı.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/adalet-bakani-tunc-sessiz-devrim-sayilabilecek-reformlari-hayata-gecirdik-1082077293.html
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adalet bakanı, yılmaz tunç, cezaevi, anne, anneler günü, anneler
adalet bakanı, yılmaz tunç, cezaevi, anne, anneler günü, anneler
Kadın hükümlü ve tutuklulara 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş izni
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta içi açık görüş imkanı tanınacağını bildirdi.
Kadın hükümlü ve tutuklulara "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta açık görüş izni tanınacağı açıklandı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."