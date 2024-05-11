https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/cezaevinde-bulunan-engin-polatin-hesabindan-aylar-sonra-maskeli-paylasim-1083697490.html
Cezaevinde bulunan Engin Polat’ın hesabından aylar sonra 'maskeli' paylaşım
Cezaevinde bulunan Engin Polat’ın hesabından aylar sonra 'maskeli' paylaşım
Sputnik Türkiye
Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil birçok suçlamayla tutuklanan Engin polat aylar sonra ilk kez kişisel sosyal medya hesabından 'maske' temalı bir... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T11:01+0300
2024-05-11T11:01+0300
2024-05-11T11:01+0300
yaşam
engin polat
dilan polat
maske
paylaşım
sosyal medya
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0e/1076323185_0:12:761:440_1920x0_80_0_0_00fdf75bcf42713103256e4d21e8aca3.jpg
6 aydır cezaevinde bulunan Engin Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Polat, sosyal medya hesabından gece saatlerinde yaptığı paylaşımda evlerinin arka bahçesinde olduğu iddia edilen maske heykelinin fotoğrafı hikaye olarak paylaştı.Engin Polat'ın paylaştığı söz konusu paylaşım şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/fatih-altayli-eylem-tok-bir-tur-dilan-polat-mi-1081686164.html
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engin polat, dilan polat, maske, paylaşım, sosyal medya
engin polat, dilan polat, maske, paylaşım, sosyal medya
Cezaevinde bulunan Engin Polat’ın hesabından aylar sonra 'maskeli' paylaşım
Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil birçok suçlamayla tutuklanan Engin polat aylar sonra ilk kez kişisel sosyal medya hesabından 'maske' temalı bir paylaşım yaptı.
6 aydır cezaevinde bulunan Engin Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Polat, sosyal medya hesabından gece saatlerinde yaptığı paylaşımda evlerinin arka bahçesinde olduğu iddia edilen maske heykelinin fotoğrafı hikaye olarak paylaştı.
Engin Polat'ın paylaştığı söz konusu paylaşım şöyle: