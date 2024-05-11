https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/cezaevinde-bulunan-engin-polatin-hesabindan-aylar-sonra-maskeli-paylasim-1083697490.html

Cezaevinde bulunan Engin Polat’ın hesabından aylar sonra 'maskeli' paylaşım

Cezaevinde bulunan Engin Polat’ın hesabından aylar sonra 'maskeli' paylaşım

Sputnik Türkiye

Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil birçok suçlamayla tutuklanan Engin polat aylar sonra ilk kez kişisel sosyal medya hesabından 'maske' temalı bir... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T11:01+0300

2024-05-11T11:01+0300

2024-05-11T11:01+0300

yaşam

engin polat

dilan polat

maske

paylaşım

sosyal medya

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6 aydır cezaevinde bulunan Engin Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Polat, sosyal medya hesabından gece saatlerinde yaptığı paylaşımda evlerinin arka bahçesinde olduğu iddia edilen maske heykelinin fotoğrafı hikaye olarak paylaştı.Engin Polat'ın paylaştığı söz konusu paylaşım şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/fatih-altayli-eylem-tok-bir-tur-dilan-polat-mi-1081686164.html

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engin polat, dilan polat, maske, paylaşım, sosyal medya