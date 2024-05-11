https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/avusturya-partisi-viyana-sokaklarina-von-der-leyen-ve-zelenskynin-opustugu-secim-posterleri-asti-1083702506.html
Avusturya'da Viyana sokaklarına Von der Leyen ve Zelensky'nin öpüştüğü seçim posterleri asıldı
Avusturya'da Viyana sokaklarına Von der Leyen ve Zelensky'nin öpüştüğü seçim posterleri asıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin "öpüştüğünü" gösteren posterler, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T12:50+0300
2024-05-11T12:50+0300
2024-05-11T12:50+0300
dünya
video
vladimir zelenskiy
ursula von der leyen
poster
avusturya
viyana
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083702319_73:0:1595:856_1920x0_80_0_0_70f02ca52e80054c4ef88ab0ae26e4f2.png
Görüntülerde, üzerinde "AB çılgınlığını durdurun" yazan askeri teçhizatın bulunduğu arka planda politikacıların siyah beyaz portreleri görülüyor.Videoda ayrıca vandallar tarafından çizilen, Avrupa Parlamentosu Üyesi Herald Wilimsky ve Avusturya Ulusal Konseyi Üyesi Michael Schnedlitz'in fotoğraflarının yer aldığı propaganda posterleri de yer alıyor.Viyana'da yaşayan Alexander isimli yerel sakin, ''AB ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etmekten kaçınması daha iyi'' sözlerine yer verdi.Avusturya basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Viyana Büyükelçiliği APS posterlerini eleştirdi ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir not göndererek görüntünün çatışmanın nedenlerini çarpıttığını söyledi.Yayınlandığı tarihte Avusturya hükümeti provokatif posterlerle ilgili herhangi bir resmi yorumda bulunmamıştı.Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
avusturya
viyana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083702319_264:0:1405:856_1920x0_80_0_0_504cc902e102bc0aa7a940a3c3e8f01c.png
Avusturya partisi Viyana sokaklarına Von Der Leyen ve Zelensky'nin öpüştüğü seçim posterleri astı
Sputnik Türkiye
Avusturya partisi Viyana sokaklarına Von Der Leyen ve Zelensky'nin öpüştüğü seçim posterleri astı
2024-05-11T12:50+0300
true
PT0M25S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, vladimir zelenskiy, ursula von der leyen, poster, avusturya, viyana, видео
video, vladimir zelenskiy, ursula von der leyen, poster, avusturya, viyana, видео
Avusturya'da Viyana sokaklarına Von der Leyen ve Zelensky'nin öpüştüğü seçim posterleri asıldı
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin "öpüştüğünü" gösteren posterler, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPR) Avrupa Parlamentosu seçim kampanyası kapsamında Viyana sokaklarında yer aldı.
Görüntülerde, üzerinde "AB çılgınlığını durdurun" yazan askeri teçhizatın bulunduğu arka planda politikacıların siyah beyaz portreleri görülüyor.
Videoda ayrıca vandallar tarafından çizilen, Avrupa Parlamentosu Üyesi Herald Wilimsky ve Avusturya Ulusal Konseyi Üyesi Michael Schnedlitz'in fotoğraflarının yer aldığı propaganda posterleri de yer alıyor.
Viyana'da yaşayan Alexander isimli yerel sakin, ''AB ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etmekten kaçınması daha iyi'' sözlerine yer verdi.
Avusturya basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Viyana Büyükelçiliği APS posterlerini eleştirdi ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir not göndererek görüntünün çatışmanın nedenlerini çarpıttığını söyledi.
Yayınlandığı tarihte Avusturya hükümeti provokatif posterlerle ilgili herhangi bir resmi yorumda bulunmamıştı.
Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.