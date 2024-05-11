https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/avusturya-partisi-viyana-sokaklarina-von-der-leyen-ve-zelenskynin-opustugu-secim-posterleri-asti-1083702506.html

Avusturya'da Viyana sokaklarına Von der Leyen ve Zelensky'nin öpüştüğü seçim posterleri asıldı

Avusturya'da Viyana sokaklarına Von der Leyen ve Zelensky'nin öpüştüğü seçim posterleri asıldı

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin "öpüştüğünü" gösteren posterler, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T12:50+0300

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vladimir zelenskiy

ursula von der leyen

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avusturya

viyana

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Görüntülerde, üzerinde "AB çılgınlığını durdurun" yazan askeri teçhizatın bulunduğu arka planda politikacıların siyah beyaz portreleri görülüyor.Videoda ayrıca vandallar tarafından çizilen, Avrupa Parlamentosu Üyesi Herald Wilimsky ve Avusturya Ulusal Konseyi Üyesi Michael Schnedlitz'in fotoğraflarının yer aldığı propaganda posterleri de yer alıyor.Viyana'da yaşayan Alexander isimli yerel sakin, ''AB ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etmekten kaçınması daha iyi'' sözlerine yer verdi.Avusturya basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Viyana Büyükelçiliği APS posterlerini eleştirdi ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir not göndererek görüntünün çatışmanın nedenlerini çarpıttığını söyledi.Yayınlandığı tarihte Avusturya hükümeti provokatif posterlerle ilgili herhangi bir resmi yorumda bulunmamıştı.Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran tarihleri ​​arasında yapılacak.

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Avusturya partisi Viyana sokaklarına Von Der Leyen ve Zelensky'nin öpüştüğü seçim posterleri astı Sputnik Türkiye Avusturya partisi Viyana sokaklarına Von Der Leyen ve Zelensky'nin öpüştüğü seçim posterleri astı 2024-05-11T12:50+0300 true PT0M25S

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