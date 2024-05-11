Ağrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor

© AA / Abdullah Söylemez Mayıs ayının yağmurlu ve güzel geçtiğini belirten Bozacı, "Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar var. 2 mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz yer ovada olduğu için bahar hakim. Her tarafta rengarenk çiçekler açmaya başladı. Burada çardaklarımız mevcut gelen aileler rahat bir ortamda dinleniyorlar" diye konuştu.