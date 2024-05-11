Ağrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor

© AA / Abdullah SöylemezAğrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde karlı kış şartları etkisini sürdürürken düzlük alanlarda da bahar çiçekleri açmaya başladı.
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© AA / Abdullah Söylemez
Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde karlı kış şartları etkisini sürdürürken düzlük alanlarda da bahar çiçekleri açmaya başladı.
© AA / Muhammet Ali AteşKış mevsimlerinin çetin geçtiği kentte, dağlık ve yüksek kesimlerdeki bölgelerde karlar henüz erimedi.
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© AA / Muhammet Ali Ateş
Kış mevsimlerinin çetin geçtiği kentte, dağlık ve yüksek kesimlerdeki bölgelerde karlar henüz erimedi.
© İHA / Abdullah Söylemezİki mevsimin bir arada yaşandığı kentin yaz ve kış manzaraları drone ile görüntülendi.
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© İHA / Abdullah Söylemez
İki mevsimin bir arada yaşandığı kentin yaz ve kış manzaraları drone ile görüntülendi.
© AA / Abdullah SöylemezSon günlerde de etkili olan sağanağın yüksek kesimlerde yerini kara bırakmasıyla dağlarda adeta kış mevsimi yaşanıyor. Kentin düzlük kesimlerinde de ilkbahar yağışlarıyla canlanan doğada bitkiler ve çiçekler açmaya başladı.
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© AA / Abdullah Söylemez
Son günlerde de etkili olan sağanağın yüksek kesimlerde yerini kara bırakmasıyla dağlarda adeta kış mevsimi yaşanıyor. Kentin düzlük kesimlerinde de ilkbahar yağışlarıyla canlanan doğada bitkiler ve çiçekler açmaya başladı.
© AA / Abdullah SöylemezYazıcı Barajı yakınlarında çay bahçesi işleten Yasin Bozacı, bu sene nisan ayı çok sıcak geçtiği için sezonu erken açtıklarını söyledi.
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© AA / Abdullah Söylemez
Yazıcı Barajı yakınlarında çay bahçesi işleten Yasin Bozacı, bu sene nisan ayı çok sıcak geçtiği için sezonu erken açtıklarını söyledi.
© AA / Abdullah SöylemezMayıs ayının yağmurlu ve güzel geçtiğini belirten Bozacı, "Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar var. 2 mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz yer ovada olduğu için bahar hakim. Her tarafta rengarenk çiçekler açmaya başladı. Burada çardaklarımız mevcut gelen aileler rahat bir ortamda dinleniyorlar" diye konuştu.
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© AA / Abdullah Söylemez
Mayıs ayının yağmurlu ve güzel geçtiğini belirten Bozacı, "Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar var. 2 mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz yer ovada olduğu için bahar hakim. Her tarafta rengarenk çiçekler açmaya başladı. Burada çardaklarımız mevcut gelen aileler rahat bir ortamda dinleniyorlar" diye konuştu.
© AA / Abdullah SöylemezAğrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor
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© AA / Abdullah Söylemez
Ağrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor
© AA / Abdullah SöylemezAğrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor
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© AA / Abdullah Söylemez
Ağrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor
© AA / Abdullah SöylemezAğrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor
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© AA / Abdullah Söylemez
Ağrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor
© AA / Muhammet Ali AteşAğrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor
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© AA / Muhammet Ali Ateş
Ağrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor
© AA / Abdullah SöylemezAğrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor
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© AA / Abdullah Söylemez
Ağrı'nın bir tarafında kış diğer tarafında bahar yaşanıyor