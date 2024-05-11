https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abdye-rus-gubresi-tedariki-yillik-bazda-azami-seviyeye-ulasti-1083695007.html

ABD’ye Rus gübresi tedariki yıllık bazda azami seviyeye ulaştı

ABD’ye Rus gübresi tedariki yıllık bazda azami seviyeye ulaştı

Sputnik Türkiye

ABD’ye gerçekleştirilen Rus gübresi tedariki 174 milyon dolara çıkarak yıllık bazda azami seviyeye ulaştı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T09:57+0300

2024-05-11T09:57+0300

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Sputnik’in Amerikan istatistik servisinden elde ettiği veriler üzerinde yaptığı analize göre, ABD mart ayında Rusya’dan 174 milyon dolar tutarında gübre satın alarak, geçen yılın şubat ayındaki alımları da aşıp azami seviyeye ulaşmış oldu.ABD ilkbahar aylarının başlarında, 174 milyon dolar tutarında Rus gübresi satın alarak bir önceki aya göre yüzde 10, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1.7 kat daha fazla gübre almış oldu. Aynı zamanda bir yıl içinde Rusya’nın ABD’nin ithalatındaki payı da yüzde 9.7’den yüzde 17.1’e yükseldi.ABD’nin en çok tercih ettiği potasyumlu gübre alımları son bir ay içinde yüzde 29 artışla 95.5 milyon dolara yükseldi. Mart ayında ayrıca azotlu gübre (75.3 milyon dolar) ve fosforlu gübre (3.1 milyon dolar) ithal edildi.Rusya, ABD pazarına ikinci büyük gübre tedarikçisi konumundadır. İlk sırada mart ayında 338 milyon dolar tutarında gübre tedarik eden Kanada yer alıyor. Bu ülke, ABD’nin toplam gübre ithalatının 3’te birini karşılıyor. Üçüncü sırada ise ABD’deki dışarıdan temin edilen gübre pazarında yüzde 13.5’lik payı olan Suudi Arabistan bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231001/rusya-yaptirimlara-ragmen-gubre-ihracatini-surduruyor-1075921246.html

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abd, rusya, gübre, tedarik, kanada, suudi arabistan