https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/stpetersburgda-bir-otobus-kopruden-duserek-sulara-gomuldu-1083677311.html

St.Petersburg'da bir otobüs köprüden düşerek sulara gömüldü

St.Petersburg'da bir otobüs köprüden düşerek sulara gömüldü

Sputnik Türkiye

St.Petersburg'un en işlek noktalarından birinde seyreden bir yolcu otobüsü birden kontrolün kaybedilmesi üzerine köprünün parmaklıklarını kırarak Moyka... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T14:05+0300

2024-05-10T14:05+0300

2024-05-10T14:56+0300

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Rusya'nın St.Petersburg kentinde içerisinde ilk belirlemelere göre 20 yolcu bulunduğu belirtilen bir otobüs köprüden Moyka Nehri'ne düşerek sulara gömüldü.Kentin tam merkezinde bulunan olay yerine çok sayıda ilk yardım ve acil müdahale ekibi intikal ederken görevliler, otobüste bulunan yolcuları kurtarmak için zamanla yarışıyor.Rusya İçişleri Bakanlığı, otobüsün şoförünün gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarında 69 görevlinin yanı sıra 18 teçhizatın yer aldığını belirtti.St.Petersburg Ulaştırma Komitesi, şoförün kontrolü kaybettiğini ve bir araca çarptıktan sonra parmaklıkları yıkarak suya düştüğünü bildirdi.'Hayatını kaybedenler var'Rusya Soruşturma Komitesi, otobüs kazası sonucunda hayatını kaybeden kişiler olduğunu açıkladı.

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