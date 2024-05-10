Rusya ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5.4 büyüdü
© Sputnik / Alexander Astafyev / Multimedya arşivine gidinУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
© Sputnik / Alexander Astafyev/
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Rusya Başbakan Vekili Mihail Mişustin, ülke ekonomisinin 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5.4 büyüdüğünü açıkladı.
Rusya Başbakan Vekili Mihail Mişustin, ülke ekonomisinin 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5.4 büyüdüğünü açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Başbakan Vekili Mişustin, parlamentonun alt kanadı Duma'da adaylığının görüşüldüğü oturumda konuştu.
Rusya'da GSYİH'nin ilk çeyrekte yüzde 5.4 arttığını belirten Mişustin, nüfusun reel gelirindeki artışın yüzde 5.9 olarak kaydedildiğini bildirdi.
Mişustin'in sunumuna göre sanayi üretimindeki büyüme yüzde 5.6, imalat sanayinde yüzde 8.8, inşaatta yüzde 3.5, tarımda yüzde 1.1-1.2 oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Başbakan Vekili Mişustin, parlamentonun alt kanadı Duma'da adaylığının görüşüldüğü oturumda konuştu.
Rusya'da GSYİH'nin ilk çeyrekte yüzde 5.4 arttığını belirten Mişustin, nüfusun reel gelirindeki artışın yüzde 5.9 olarak kaydedildiğini bildirdi.
Mişustin'in sunumuna göre sanayi üretimindeki büyüme yüzde 5.6, imalat sanayinde yüzde 8.8, inşaatta yüzde 3.5, tarımda yüzde 1.1-1.2 oldu.