https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/papa-francisden-daha-fazla-cocuk-mesaji-dogum-sayisi-bir-halkin-umudunun-ilk-gostergesidir-1083683076.html

Papa Francis'den daha fazla çocuk mesajı: 'Doğum sayısı bir halkın umudunun ilk göstergesidir'

Papa Francis'den daha fazla çocuk mesajı: 'Doğum sayısı bir halkın umudunun ilk göstergesidir'

Sputnik Türkiye

Papa Francis, rekor seviyeye düşe doğum oranları nedeniyle İtalyanlara daha fazla bebek sahibi olmalarını telkininde bulundu. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T17:35+0300

2024-05-10T17:35+0300

2024-05-10T17:35+0300

dünya

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italya

doğum

doğum oranı

giorgia meloni

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yaşlı nüfus

genç nüfus

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İtalya'da halihazırda dünyanın en düşük doğum oranlarından biri olan doğum oranı yaklaşık 15 yıldır istikrarlı bir şekilde düşüyor ve geçen yıl rekor düşük seviyeye ulaştı.Papa Francis, İtalyanları çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için kampanyasını hızlandırarak, ailelere yardım etmek için uzun vadeli politikalar çağrısında bulundu. Papa açıklamasında ülkenin demografik krizinin geleceği tehdit ettiği uyarısı yaptı.Aile gruplarının yıllık toplantısında konuşan Francis, "Doğum sayısı bir halkın umudunun ilk göstergesidir" diyerek çocuklar ve gençler olmadan bir ülkenin gelecek arzusunu kaybedeceğinin altını çizdi.İtalya'da doğum oranı yaklaşık 15 yıldır istikrarlı bir şekilde düşüyor ve geçen yıl sadece 379 bin bebeğin dünyaya gelmesiyle rekor seviyeye ulaştı.Vatikan'ın güçlü desteğiyle Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, 2033 yılına kadar yılda en az 500 bin doğum teşvik etmek ve uzmanların ekonominin yaşlanan nüfusun ağırlığı altında çökmesini önlemek için gerekli olduğunu söylediği bir orana ulaşmak için bir kampanya başlatmıştı.Papa Francis, çiftleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için güvencesiz iş sözleşmelerine ve ev satın almanın önündeki engellere son verilmesinin yanı sıra kadınların annelik ve kariyer arasında seçim yapmak zorunda bırakılmamasını da içeren uzun vadeli siyasi stratejiler ve politikalar çağrısında bulundu.Francis, "Dünyamızın sorunu çocukların doğması değil: insanları doyumsuz, yalnız ve mutsuz kılan bencillik, tüketimcilik ve bireyciliktir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240225/papa-cocuk-istismarini-goz-ardi-ettigi-ileri-surulen-baspiskoposun-istifasini-kabul-etti-1081069493.html

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