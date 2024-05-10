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Japonya'da skandal: Fare kalıntıları tespit edilen 100 binden fazla ekmek toplatıldı
Japonya'da skandal: Fare kalıntıları tespit edilen 100 binden fazla ekmek toplatıldı
Sputnik Türkiye
Japonya'da fare kalıntılarının tespit edilmesi sebebiyle 100 bini aşkın paketli ekmek toplatıldı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T10:12+0300
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PASCO Shikishima şirketinden yapılan açıklamada, Chojuku dilimli ekmeğinin birkaç paketinde siyah fare kalıntılarının saptandığı bildirildi.Açıklamada, bu ekmekleri yiyenlerden şu ana kadar hastalanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.Kemirgen kalıntılarının ürünlere bulaşma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, şimdiye kadar yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, "Müşterilerimize sorun yaşattığımız için derinden özür dileriz. Tekrarlanmaması için kalite yönetim sistemimizi güçlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, PASCO'nun başkent Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri, yürütülen soruşturma nedeniyle durduruldu.Merkezi Nagoya kentinde bulunan PASCO Shikishima firmasının Chojuku ekmeği, ülke genelindeki çok sayıda markette satılıyor.Japonya'nın tanınan ekmek imalatçılarından PASCO Shikishima'nın birçok ürünü, ABD ve Çin'e de ihraç ediliyor.
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ekmek, fare, hijyen, sağlık, japonya, tokyo, gıda ürünü, gıda ürünleri
ekmek, fare, hijyen, sağlık, japonya, tokyo, gıda ürünü, gıda ürünleri

Japonya'da skandal: Fare kalıntıları tespit edilen 100 binden fazla ekmek toplatıldı

10:12 10.05.2024
© AAfare
fare - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA
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Japonya'da fare kalıntılarının tespit edilmesi sebebiyle 100 bini aşkın paketli ekmek toplatıldı.
PASCO Shikishima şirketinden yapılan açıklamada, Chojuku dilimli ekmeğinin birkaç paketinde siyah fare kalıntılarının saptandığı bildirildi.

Açıklamada, bu ekmekleri yiyenlerden şu ana kadar hastalanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Kemirgen kalıntılarının ürünlere bulaşma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, şimdiye kadar yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Müşterilerimize sorun yaşattığımız için derinden özür dileriz. Tekrarlanmaması için kalite yönetim sistemimizi güçlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, PASCO'nun başkent Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri, yürütülen soruşturma nedeniyle durduruldu.

Merkezi Nagoya kentinde bulunan PASCO Shikishima firmasının Chojuku ekmeği, ülke genelindeki çok sayıda markette satılıyor.

Japonya'nın tanınan ekmek imalatçılarından PASCO Shikishima'nın birçok ürünü, ABD ve Çin'e de ihraç ediliyor.
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