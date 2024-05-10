Eski sevgilisini dövdüğü iddia edilen Batuhan Karadeniz: Verdiğim borç parayı istemek için gitmiştim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin implantı gelecekte hastalıkların çözümü mü olacak?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
09:28
9 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ CANLI
79’uncu yıl kutlamaları
09:53
82 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Maden facialarının davalarına art arda gelen ertelemeler
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası geliyor mu?
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın yaratacağı işsizlik sorunu ve insanların ne yapacağı sorusu
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Cumhuriyet Kadınları Derneği: Anneler Günü'nü 'Filistinli Kadınlar Günü' ilan ediyoruz
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye, Körfez ülkelerine ve hatta Mısır’a nazaran çok daha sert bir tepki vermiş durumda’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
17:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Biden itiraf etti: Verdiğimiz bombalar Gazzelilerin ölümüne yol açtı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Rus istihbarat şefi: Gerilimi Batı tırmandırıyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Venezuela'ya gönderilen makarnalar geri döndü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Okul Müdürünü öldüren zanlının suç dosyası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/eski-sevgilisini-dovdugu-iddia-edilen-batuhan-karadeniz-verdigim-borc-parayi-istemek-icin-gitmistim-1083674394.html
Eski sevgilisini dövdüğü iddia edilen Batuhan Karadeniz: Verdiğim borç parayı istemek için gitmiştim
Eski sevgilisini dövdüğü iddia edilen Batuhan Karadeniz: Verdiğim borç parayı istemek için gitmiştim
Sputnik Türkiye
Eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu’na fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in yargılanmasına başlandı. Eroğlu, "Olay günü... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T13:05+0300
2024-05-10T13:05+0300
yaşam
batuhan karadeniz
darp
sosyal medya
feyza aleyna eroğlu
kadına şiddet
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083675157_0:233:1180:896_1920x0_80_0_0_473fa47dcf37aa322f37e36b60151d7f.jpg
Sosyal medya fenomeni eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu’nu darp ettiği iddia edilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in yargılanmasına başlandı. Müşteki Eroğlu, "Borç parayı istemek için gitmiştim, beni darp etti" dedi.Sosyal medya fenomeni Feyza Aleyna Eroğlu (27), eski sevgilisi olan eski futbolcu şimdilerde ise futbol yorumculuğu yapan Batuhan Karadeniz (33) tarafından 21 Mart 2023 tarihinde Ataşehir'de bulunan bir otelde darp edildiğini iddia etmişti. Erdoğdu’nun şikayetinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 66.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk celseye müşteki Aleyna Erdoğdu katılırken tutuksuz sanık Batuhan Karadeniz ise katılmadı.Borcunu istemek için gitti, darp edildiDuruşmada söz verilen müşteki Feyza Aleyna Eroğlu, “Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darp etti" dedi."Darba maruz kaldığına dair bir belirti görmedim"Tanık olarak dinlenen otel görevlisi İsmail Tanrıverdi, “O gün müşteki gece 3 gibi otele geldi. Daha evvelinde sanıkla birlikte otele gelmelerinden dolayı kendisini tanıyordum. Batuhan Karadeniz’in kaldığı odaya gideceğini söyledi. Yaklaşık bir iki dakika sonra Batuhan bey beni arayıp müştekiyi aşağı indirmemi rica etti. Müşteki sanığın kaldığı odanın önündeydi. Aşağı inmesi için ricada bulundum ancak inmedi. Ben tarafların yanındayken yüz yüze gelmediler. Darba maruz kaldığına dair bir belirti görmedim” dedi.Mahkeme, tutuksuz sanık Batuhan Karadeniz’in gelecek celse hazır edilmesi için süre verdi. Sanığın gelecek celse hazır edilmemesi durumunda hakkında yakalama kararı çıkartılacağını belirten mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu'ndan alınan darp raporunda, Eroğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı ifade edildi. Batuhan Karadeniz'in çeşitli tarihlerde WhatsApp üzerinden sinkaflı küfürler ederek "Kahpe, o..." şeklinde kelimeler sarf ettiği, küfür içerikli tehdit mesajları da iddianamede yer aldı. İddianamede, Batuhan Karadeniz'e 'Zincirleme tehdit' ve 'Kadına karşı basit yaralama' suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083675157_0:123:1180:1007_1920x0_80_0_0_f6ebf15ff05cbc3f97ec07b74542e894.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
batuhan karadeniz, darp, sosyal medya, feyza aleyna eroğlu, kadına şiddet
batuhan karadeniz, darp, sosyal medya, feyza aleyna eroğlu, kadına şiddet

Eski sevgilisini dövdüğü iddia edilen Batuhan Karadeniz: Verdiğim borç parayı istemek için gitmiştim

13:05 10.05.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW200951batuhan karadeniz
batuhan karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW200951
Abone ol
Eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu’na fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in yargılanmasına başlandı. Eroğlu, "Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darbetti" dedi.
Sosyal medya fenomeni eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu’nu darp ettiği iddia edilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in yargılanmasına başlandı. Müşteki Eroğlu, "Borç parayı istemek için gitmiştim, beni darp etti" dedi.

Sosyal medya fenomeni Feyza Aleyna Eroğlu (27), eski sevgilisi olan eski futbolcu şimdilerde ise futbol yorumculuğu yapan Batuhan Karadeniz (33) tarafından 21 Mart 2023 tarihinde Ataşehir'de bulunan bir otelde darp edildiğini iddia etmişti. Erdoğdu’nun şikayetinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 66.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk celseye müşteki Aleyna Erdoğdu katılırken tutuksuz sanık Batuhan Karadeniz ise katılmadı.

Borcunu istemek için gitti, darp edildi

Duruşmada söz verilen müşteki Feyza Aleyna Eroğlu, “Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darp etti" dedi.

"Darba maruz kaldığına dair bir belirti görmedim"

Tanık olarak dinlenen otel görevlisi İsmail Tanrıverdi, “O gün müşteki gece 3 gibi otele geldi. Daha evvelinde sanıkla birlikte otele gelmelerinden dolayı kendisini tanıyordum. Batuhan Karadeniz’in kaldığı odaya gideceğini söyledi. Yaklaşık bir iki dakika sonra Batuhan bey beni arayıp müştekiyi aşağı indirmemi rica etti. Müşteki sanığın kaldığı odanın önündeydi. Aşağı inmesi için ricada bulundum ancak inmedi. Ben tarafların yanındayken yüz yüze gelmediler. Darba maruz kaldığına dair bir belirti görmedim” dedi.

Mahkeme, tutuksuz sanık Batuhan Karadeniz’in gelecek celse hazır edilmesi için süre verdi. Sanığın gelecek celse hazır edilmemesi durumunda hakkında yakalama kararı çıkartılacağını belirten mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu'ndan alınan darp raporunda, Eroğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı ifade edildi. Batuhan Karadeniz'in çeşitli tarihlerde WhatsApp üzerinden sinkaflı küfürler ederek "Kahpe, o..." şeklinde kelimeler sarf ettiği, küfür içerikli tehdit mesajları da iddianamede yer aldı. İddianamede, Batuhan Karadeniz'e 'Zincirleme tehdit' ve 'Kadına karşı basit yaralama' suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала