https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/dikey-gecis-sinavi-basvurulari-basladi-1083680585.html

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Sputnik Türkiye

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları başladı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T15:48+0300

2024-05-10T15:48+0300

2024-05-10T15:49+0300

türkiye

dikey geçiş sınavı (dgs)

ösym

sınav

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240213/osym-baskani-ersoy-yurt-disindan-ogrenci-kabul-sinavi-yaklasik-50-ulkede-yapilacak-1080692626.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

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