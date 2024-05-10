https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/dikey-gecis-sinavi-basvurulari-basladi-1083680585.html
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
Sputnik Türkiye
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları başladı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T15:48+0300
2024-05-10T15:48+0300
2024-05-10T15:49+0300
türkiye
dikey geçiş sınavı (dgs)
ösym
sınav
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240213/osym-baskani-ersoy-yurt-disindan-ogrenci-kabul-sinavi-yaklasik-50-ulkede-yapilacak-1080692626.html
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dikey geçiş sınavı başvuruları başladı,dikey geçiş sınavı başvuruları başladı mı,dgs başvuru,dgs başvuru 2024,dgs başvuru ekranı
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
15:48 10.05.2024 (güncellendi: 15:49 10.05.2024)
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.
Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr
" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.