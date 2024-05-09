https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/milli-boksor-rabia-topuzu-antrenman-sirasinda-yilan-isirdi-yogun-bakimda-tedavisi-yapiliyor-1083660461.html
Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı: 'Yoğun bakımda tedavisi yapılıyor'
Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı: 'Yoğun bakımda tedavisi yapılıyor'
Sputnik Türkiye
Malatya'da antrenman yaparken yılan ısıran Milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T21:53+0300
2024-05-09T21:53+0300
2024-05-09T21:56+0300
spor
boks
boksör
yılan
yoğun bakım
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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiğini, tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisine bugün de devam edileceğini belirtti.Başkan Gözgeç, Malatya'da kırsal alanda koşu yaparken ayağını yılan ısıran Rabia Topuz'un sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.Sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Gözgeç, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söylediler" diye konuştu.
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boks, boksör, yılan, yoğun bakım
boks, boksör, yılan, yoğun bakım
Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı: 'Yoğun bakımda tedavisi yapılıyor'
21:53 09.05.2024 (güncellendi: 21:56 09.05.2024)
Malatya'da antrenman yaparken yılan ısıran Milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç "Tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor" dedi.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiğini, tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisine bugün de devam edileceğini belirtti.
Başkan Gözgeç, Malatya'da kırsal alanda koşu yaparken ayağını yılan ısıran Rabia Topuz'un sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Gözgeç, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söylediler" diye konuştu.