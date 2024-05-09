https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/milli-boksor-rabia-topuzu-antrenman-sirasinda-yilan-isirdi-yogun-bakimda-tedavisi-yapiliyor-1083660461.html

Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı: 'Yoğun bakımda tedavisi yapılıyor'

Milli boksör Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı: 'Yoğun bakımda tedavisi yapılıyor'

Sputnik Türkiye

Malatya'da antrenman yaparken yılan ısıran Milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T21:53+0300

2024-05-09T21:53+0300

2024-05-09T21:56+0300

spor

boks

boksör

yılan

yoğun bakım

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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiğini, tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisine bugün de devam edileceğini belirtti.Başkan Gözgeç, Malatya'da kırsal alanda koşu yaparken ayağını yılan ısıran Rabia Topuz'un sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.Sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Gözgeç, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söylediler" diye konuştu.

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boks, boksör, yılan, yoğun bakım