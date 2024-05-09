https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/mevduatta-ruzgar-tersine-dondu-uzmani-uyardi-hangi-yatirim-daha-mantikli-1083627823.html

Mevduatta rüzgar tersine döndü, uzmanı uyardı: Hangi yatırım daha mantıklı?

Mevduatta rüzgar tersine döndü, uzmanı uyardı: Hangi yatırım daha mantıklı?

Sputnik Türkiye

Bankalarda mevduat faiz oranlarının artmasına rağmen, enflasyonla mücadelede getirilerin düşük kalması dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T07:56+0300

2024-05-09T07:56+0300

2024-05-09T07:59+0300

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Finansal yatırım araçlarının aylık reel getirileri açıklandı. Buna göre nisan ayında mevduat faizi, TÜFE'den arındırıldığında yatırımcısına yüzde 0.16 kaybettirirken, en yüksek getiriyi yüzde 3.59 ile borsa sağladı. Mart ayında da mevduat faizi enflasyona indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 0.36 oranında kaybettirmişti.TÜFE’ye göre şubat ayında mevduat faizi yüzde 1.76, ocak ayında ise yüzde 3.87 oranında kaybettirdi. Böylelikle bu yılın ilk 4 ayında mevduat faizi enflasyonun altında getiri sağlamış oldu.Peki mevduatta enflasyona göre kayıp ne zaman sona erer? Faiz oranları daha da artacak mı? Borsa ve gram altında beklentiler neler? Mevduat, döviz, borsa ve altına göre bir tercih yapılmak istense şu anda hangi yatırım aracı daha mantıklı? Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: Haziran ayına dikkatMevduat faizleri daha da artar mı?"Mevduat faizlerinde artışı ancak mevduat çıkışı olduğunda bekleyebiliriz. Şu an enflasyonda aşağı yönlü beklenti olması, yabancıların TL’de uzun pozisyon önermeleri nedeniyle Türk lirasına para girişi olacağı için şimdilik mevduat faizlerinde artış beklemiyoruz" diyen uzman isim Milliyet'e verdiği röportajda şunları söyledi:Hangi yatırım daha mantıklı?

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