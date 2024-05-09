Mevduatta rüzgar tersine döndü, uzmanı uyardı: Hangi yatırım daha mantıklı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Videla diktatörlüğüne karşı sesini çıkaran futbolculardan biridir Menotti'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MAK Araştırma Başkanı Kulat: Başarı milleti mutlu etme başarısı olmalı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Fahiş fiyatlar ve alınması gereken tedbirler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Okul müdürünün öldürülmesi sonrası öğretmen sendikaları eyleme gidiyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncudan İsrail tepkisi: Çölde ölmek veya evde ölmek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko: Dünya nükleer savaşın eşiğinde
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
18:25
4 dk
SESLİ HABER
Husilerden 'ABD' itirafı: Cazip teklifler aldık
18:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
19:27
4 dk
SESLİ HABER
Çin'den Putin'e tebrik
19:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin implantı gelecekte hastalıkların çözümü mü olacak?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
09:28
9 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ CANLI
79’uncu yıl kutlamaları
09:53
147 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
17:40
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/mevduatta-ruzgar-tersine-dondu-uzmani-uyardi-hangi-yatirim-daha-mantikli-1083627823.html
Mevduatta rüzgar tersine döndü, uzmanı uyardı: Hangi yatırım daha mantıklı?
Mevduatta rüzgar tersine döndü, uzmanı uyardı: Hangi yatırım daha mantıklı?
Sputnik Türkiye
Bankalarda mevduat faiz oranlarının artmasına rağmen, enflasyonla mücadelede getirilerin düşük kalması dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T07:56+0300
2024-05-09T07:59+0300
ekonomi
mevduat
mevduat faizi
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
dövize dayalı tl mevduat
banka
banka hesabı
yatırım
yatırımcı
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getirileri açıklandı. Buna göre nisan ayında mevduat faizi, TÜFE'den arındırıldığında yatırımcısına yüzde 0.16 kaybettirirken, en yüksek getiriyi yüzde 3.59 ile borsa sağladı. Mart ayında da mevduat faizi enflasyona indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 0.36 oranında kaybettirmişti.TÜFE’ye göre şubat ayında mevduat faizi yüzde 1.76, ocak ayında ise yüzde 3.87 oranında kaybettirdi. Böylelikle bu yılın ilk 4 ayında mevduat faizi enflasyonun altında getiri sağlamış oldu.Peki mevduatta enflasyona göre kayıp ne zaman sona erer? Faiz oranları daha da artacak mı? Borsa ve gram altında beklentiler neler? Mevduat, döviz, borsa ve altına göre bir tercih yapılmak istense şu anda hangi yatırım aracı daha mantıklı? Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: Haziran ayına dikkatMevduat faizleri daha da artar mı?"Mevduat faizlerinde artışı ancak mevduat çıkışı olduğunda bekleyebiliriz. Şu an enflasyonda aşağı yönlü beklenti olması, yabancıların TL’de uzun pozisyon önermeleri nedeniyle Türk lirasına para girişi olacağı için şimdilik mevduat faizlerinde artış beklemiyoruz" diyen uzman isim Milliyet'e verdiği röportajda şunları söyledi:Hangi yatırım daha mantıklı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ogretmenler-is-birakma-karari-almisti-10-mayis-cuma-okullar-tatil-mi-1083626586.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_2c191264e9a9220acea2610f901a1587.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır
mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır

Mevduatta rüzgar tersine döndü, uzmanı uyardı: Hangi yatırım daha mantıklı?

07:56 09.05.2024 (güncellendi: 07:59 09.05.2024)
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA
Abone ol
Bankalarda mevduat faiz oranlarının artmasına rağmen, enflasyonla mücadelede getirilerin düşük kalması dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mevduat yatırımlarında son dört ayda yaşanan kayıp, yatırımcıların endişe kaynağı oldu. Uzman isim mevduat yatırımcısını uyararak 'Hala cazip mi' sorusunu yanıtladı
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getirileri açıklandı. Buna göre nisan ayında mevduat faizi, TÜFE'den arındırıldığında yatırımcısına yüzde 0.16 kaybettirirken, en yüksek getiriyi yüzde 3.59 ile borsa sağladı. Mart ayında da mevduat faizi enflasyona indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 0.36 oranında kaybettirmişti.
TÜFE’ye göre şubat ayında mevduat faizi yüzde 1.76, ocak ayında ise yüzde 3.87 oranında kaybettirdi. Böylelikle bu yılın ilk 4 ayında mevduat faizi enflasyonun altında getiri sağlamış oldu.
Peki mevduatta enflasyona göre kayıp ne zaman sona erer? Faiz oranları daha da artacak mı? Borsa ve gram altında beklentiler neler? Mevduat, döviz, borsa ve altına göre bir tercih yapılmak istense şu anda hangi yatırım aracı daha mantıklı? Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

Haziran ayına dikkat

“Son dönemlerde açıklanan aylık enflasyon rakamları maalesef beklentilerin üzerinde. Mevduat faizi ise ileriye yönelik olarak ve beklentiye göre kabul görür. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon oranları nedeniyle mevduat faizleri düşük kaldığı için reel anlamda da kaybettirmiş oluyor. Enflasyon gerçekleşmelerine göre geriye baktığımızda mevduat kaybettirirken geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinde düşüş hakim olduğu için hala cazip görünebilir. Tabi ki gerçek anlamda reel getiriyi açıklanacak enflasyon rakamlarıyla ölçebileceğiz. Zaten Merkez Bankası beklenenin üzerinde gelen enflasyon nedeniyle faizleri yükseltmek zorunda kaldı. Haziran ayı itibarıyla mevcut faiz seviyeleri reel anlamda kazandırmaya başlayabilir. Aylık bazda enflasyona baktığımızda hala yüksek olsa da yıllık olarak ortalamaya vurduğumuzda mevcut faizlerin reel getiri sağlayabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz."

Mevduat faizleri daha da artar mı?

"Mevduat faizlerinde artışı ancak mevduat çıkışı olduğunda bekleyebiliriz. Şu an enflasyonda aşağı yönlü beklenti olması, yabancıların TL’de uzun pozisyon önermeleri nedeniyle Türk lirasına para girişi olacağı için şimdilik mevduat faizlerinde artış beklemiyoruz" diyen uzman isim Milliyet'e verdiği röportajda şunları söyledi:

"Borsa mevcut seviyelerde zorlanıyor. Ancak yukarı sinyalleri hala devam ediyor. 10.743 puan seviyesine kadar çıkma potansiyeli devam ediyor. Şimdilik ara ara kar satışı gelme riski olsa da yukarı denemelere devam edebilir. Gram altında aşağı sinyalleri oldukça zayıflamış durumda. 2400 lira seviyelerinde birkaç gün daha tutunabilirse yön yukarı dönecektir. 2386 lira seviyesi destek konumunda olup, bu seviyenin altına inerse alım gelebilir. 2445 TL seviyesi de şimdilik direnç konumundadır. Bu seviyelerin üzerine yakın zamanda çıkarsa satış gelme ihtimali fazladır.

Hangi yatırım daha mantıklı?

"Son zamanlarda dövize karşı TL pozisyon önerilmesi dövizde pozisyon almanın riskli olduğunu gösteriyor. Borsa ise kısa vadede primli seyrettiği ve yorulma emareleri gösterdiği için kısa vade için önerilebilecek gibi değil. Ons altın hala aşağı trend içerisinde. Bu yüzden yeni bir boğa piyasası sinyali alana kadar TL mevduat veya likit fonlarda beklemek önümüzdeki kısa vade için daha mantıklı görünüyor.”
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
TÜRKİYE
Öğretmenler iş bırakma kararı almıştı: Bugün ve yarın okullar tatil mi?
07:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала