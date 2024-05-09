Mevduatta rüzgar tersine döndü, uzmanı uyardı: Hangi yatırım daha mantıklı?
07:56 09.05.2024 (güncellendi: 07:59 09.05.2024)
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Bankalarda mevduat faiz oranlarının artmasına rağmen, enflasyonla mücadelede getirilerin düşük kalması dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mevduat yatırımlarında son dört ayda yaşanan kayıp, yatırımcıların endişe kaynağı oldu. Uzman isim mevduat yatırımcısını uyararak 'Hala cazip mi' sorusunu yanıtladı
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getirileri açıklandı. Buna göre nisan ayında mevduat faizi, TÜFE'den arındırıldığında yatırımcısına yüzde 0.16 kaybettirirken, en yüksek getiriyi yüzde 3.59 ile borsa sağladı. Mart ayında da mevduat faizi enflasyona indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 0.36 oranında kaybettirmişti.
TÜFE’ye göre şubat ayında mevduat faizi yüzde 1.76, ocak ayında ise yüzde 3.87 oranında kaybettirdi. Böylelikle bu yılın ilk 4 ayında mevduat faizi enflasyonun altında getiri sağlamış oldu.
Peki mevduatta enflasyona göre kayıp ne zaman sona erer? Faiz oranları daha da artacak mı? Borsa ve gram altında beklentiler neler? Mevduat, döviz, borsa ve altına göre bir tercih yapılmak istense şu anda hangi yatırım aracı daha mantıklı? Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
Haziran ayına dikkat
“Son dönemlerde açıklanan aylık enflasyon rakamları maalesef beklentilerin üzerinde. Mevduat faizi ise ileriye yönelik olarak ve beklentiye göre kabul görür. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon oranları nedeniyle mevduat faizleri düşük kaldığı için reel anlamda da kaybettirmiş oluyor. Enflasyon gerçekleşmelerine göre geriye baktığımızda mevduat kaybettirirken geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinde düşüş hakim olduğu için hala cazip görünebilir. Tabi ki gerçek anlamda reel getiriyi açıklanacak enflasyon rakamlarıyla ölçebileceğiz. Zaten Merkez Bankası beklenenin üzerinde gelen enflasyon nedeniyle faizleri yükseltmek zorunda kaldı. Haziran ayı itibarıyla mevcut faiz seviyeleri reel anlamda kazandırmaya başlayabilir. Aylık bazda enflasyona baktığımızda hala yüksek olsa da yıllık olarak ortalamaya vurduğumuzda mevcut faizlerin reel getiri sağlayabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz."
Mevduat faizleri daha da artar mı?
"Mevduat faizlerinde artışı ancak mevduat çıkışı olduğunda bekleyebiliriz. Şu an enflasyonda aşağı yönlü beklenti olması, yabancıların TL’de uzun pozisyon önermeleri nedeniyle Türk lirasına para girişi olacağı için şimdilik mevduat faizlerinde artış beklemiyoruz" diyen uzman isim Milliyet'e verdiği röportajda şunları söyledi:
"Borsa mevcut seviyelerde zorlanıyor. Ancak yukarı sinyalleri hala devam ediyor. 10.743 puan seviyesine kadar çıkma potansiyeli devam ediyor. Şimdilik ara ara kar satışı gelme riski olsa da yukarı denemelere devam edebilir. Gram altında aşağı sinyalleri oldukça zayıflamış durumda. 2400 lira seviyelerinde birkaç gün daha tutunabilirse yön yukarı dönecektir. 2386 lira seviyesi destek konumunda olup, bu seviyenin altına inerse alım gelebilir. 2445 TL seviyesi de şimdilik direnç konumundadır. Bu seviyelerin üzerine yakın zamanda çıkarsa satış gelme ihtimali fazladır.
Hangi yatırım daha mantıklı?
"Son zamanlarda dövize karşı TL pozisyon önerilmesi dövizde pozisyon almanın riskli olduğunu gösteriyor. Borsa ise kısa vadede primli seyrettiği ve yorulma emareleri gösterdiği için kısa vade için önerilebilecek gibi değil. Ons altın hala aşağı trend içerisinde. Bu yüzden yeni bir boğa piyasası sinyali alana kadar TL mevduat veya likit fonlarda beklemek önümüzdeki kısa vade için daha mantıklı görünüyor.”