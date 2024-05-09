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Merkez Bankası rezervlerinde artış
Merkez Bankası rezervlerinde artış
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T15:04+0300
2024-05-09T15:04+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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resmi rezerv varlıkları
döviz rezervi
altın rezervi
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Haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayan TCMB, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinin 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/yilin-ikinci-enflasyon-raporu-aciklaniyor-siki-para-politikasi-durusu-surecek-1083635305.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, resmi rezerv varlıkları, döviz rezervi, altın rezervi, türkiye
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, resmi rezerv varlıkları, döviz rezervi, altın rezervi, türkiye

Merkez Bankası rezervlerinde artış

15:04 09.05.2024
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.
Haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayan TCMB, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinin 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
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