https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/merkez-bankasi-rezervlerinde-artis-1083650780.html

Merkez Bankası rezervlerinde artış

Merkez Bankası rezervlerinde artış

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T15:04+0300

2024-05-09T15:04+0300

2024-05-09T15:04+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

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altın rezervi

türkiye

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Haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayan TCMB, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinin 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/yilin-ikinci-enflasyon-raporu-aciklaniyor-siki-para-politikasi-durusu-surecek-1083635305.html

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, resmi rezerv varlıkları, döviz rezervi, altın rezervi, türkiye