Kızıl Ordu'nun 'ölüm melekleri': Büyük Anavatan Savaşı'nda cephede savaşan kadın keskin nişancılar
Nazi Almanyası, Sovyetler Birliğini işgal ettiğinde yüz binlerce kadın da Kızıl Ordu’nun bir parçası olmak ve cephede savaşmak istedi. İçlerinden 2 bini keskin nişancı olarak eğitildi.
Nazi Almanyası, Sovyetler Birliğini işgal ettiğinde yüz binlerce kadın da Kızıl Ordu’nun bir parçası olmak ve cephede savaşmak istedi. İçlerinden 2 bini keskin nişancı olarak eğitildi.
Kızıl Ordu'nun 25. Piyade Tümeni'nde görev alan 2. Dünya Savaşının en tanınmış kadın keskin nişancısı Ludmila Pavliçenko, 1942.
Kızıl Ordu'nun 25. Piyade Tümeni'nde görev alan 2. Dünya Savaşının en tanınmış kadın keskin nişancısı Ludmila Pavliçenko, 1942.
Kızıl Ordu’nun ilk ve en iyi keskin nişancılarından biri Roza Shanina. Kayıtlara göre 59 Nazi askerini öldürdü.
Kızıl Ordu’nun ilk ve en iyi keskin nişancılarından biri Roza Shanina. Kayıtlara göre 59 Nazi askerini öldürdü.
2. Baltık Cephesi'nde savaşan bir grup kadın keskin nişancı. Soldan sağa: Sofia Kutlumametova (24 düşman askeri öldürdü), Antonina Dyakova (40 düşman askeri öldürdü ), Olga Maryenkina (70 düşman askeri öldürdü), Tatyana Kuzina, Аntonina Komarova (41 düşman askeri öldürdü), Lidiya Onyanova (87 düşman askeri öldürdü), Klavdiya İvanova ( 42 düşman askeri öldürdü), Maşa Aksenova, Raya Skrınnikova ve Оlga Bıkova (en az 42 düşman askeri öldürdü).
2. Baltık Cephesi'nde savaşan bir grup kadın keskin nişancı. Soldan sağa: Sofia Kutlumametova (24 düşman askeri öldürdü), Antonina Dyakova (40 düşman askeri öldürdü ), Olga Maryenkina (70 düşman askeri öldürdü), Tatyana Kuzina, Аntonina Komarova (41 düşman askeri öldürdü), Lidiya Onyanova (87 düşman askeri öldürdü), Klavdiya İvanova ( 42 düşman askeri öldürdü), Maşa Aksenova, Raya Skrınnikova ve Оlga Bıkova (en az 42 düşman askeri öldürdü).
Kızıl Ordu’nun keskin nişancılarından Mariya Polivanova ve Nataliya Kovşova, 1942.
Kızıl Ordu’nun keskin nişancılarından Mariya Polivanova ve Nataliya Kovşova, 1942.
Kızıl Ordu 130. Piyade Tümeni'nde görev alan ve 28 Nazi askerini öldüren keskin nişancı Ziba Ganiyeva, 1942.
Kızıl Ordu 130. Piyade Tümeni'nde görev alan ve 28 Nazi askerini öldüren keskin nişancı Ziba Ganiyeva, 1942.
2. Baltık Cephesinde savaşan bir grup kadın keskin nişancı. Soldan sağa: Nina Lobkovskaya, Lyubov Makarova, Şura Vinogradova, Yulia Belousova ve Anna Nosova, 1944.
2. Baltık Cephesinde savaşan bir grup kadın keskin nişancı. Soldan sağa: Nina Lobkovskaya, Lyubov Makarova, Şura Vinogradova, Yulia Belousova ve Anna Nosova, 1944.
Karadeniz Filosu 255. Piyade Taburu'nda görev alan ve en az 34 düşman askeri öldüren keskin nişancı Yelizaveta Mironova, 1943 Novorossiysk Limanı'nı kurtarma operasyonu sırasında aldığı yara yüzünden hayatını kaybetti.
Karadeniz Filosu 255. Piyade Taburu'nda görev alan ve en az 34 düşman askeri öldüren keskin nişancı Yelizaveta Mironova, 1943 Novorossiysk Limanı'nı kurtarma operasyonu sırasında aldığı yara yüzünden hayatını kaybetti.
Sovyet 33. Ordusu'nda görev alan bir grup kadın keskin nişancı mevzilere doğru giderken. Belarus, 1944.
Sovyet 33. Ordusu'nda görev alan bir grup kadın keskin nişancı mevzilere doğru giderken. Belarus, 1944.
İlk pusuda beş düşman askeri öldüren kadın keskin nişancı, 1944.
İlk pusuda beş düşman askeri öldüren kadın keskin nişancı, 1944.