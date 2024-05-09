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Kızıl Ordu'nun 'ölüm melekleri': Büyük Anavatan Savaşı'nda cephede savaşan kadın keskin nişancılar
Kızıl Ordu'nun 'ölüm melekleri': Büyük Anavatan Savaşı'nda cephede savaşan kadın keskin nişancılar
Sputnik Türkiye
1941'de Hitler Almanya'sı Sovyetler Birliği'ne saldırdığı dönemde yüz binlerce kadın Kızıl Ordu’nun bir parçası olmak ve cephede savaşmak istedi. İçlerinden 2... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
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Cesaretleriyle dikkat çeken bu kadınlar, tüm bu kötülüğün ortasında tam bir ölüm makinesine dönüştüler. Onlardan yalnızca 500’ü hayatta kaldı.Alman askerlerinin korkulu rüyası olan Sovyet kadın keskin nişancıların arşiv fotoğrafları, Sputnik'in seçkisinde.
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kızıl ordu'nun ölüm melekleri, sovyet kadın keskin nişancılar, büyük anavatan savaşı, büyük anavatan savaşı'na katılan kadın keskin nişancılar, ludmila pavliçenko, ziba ganiyeva
kızıl ordu'nun ölüm melekleri, sovyet kadın keskin nişancılar, büyük anavatan savaşı, büyük anavatan savaşı'na katılan kadın keskin nişancılar, ludmila pavliçenko, ziba ganiyeva

Kızıl Ordu'nun 'ölüm melekleri': Büyük Anavatan Savaşı'nda cephede savaşan kadın keskin nişancılar

13:00 09.05.2024
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1941'de Hitler Almanya'sı Sovyetler Birliği'ne saldırdığı dönemde yüz binlerce kadın Kızıl Ordu’nun bir parçası olmak ve cephede savaşmak istedi. İçlerinden 2 bini keskin nişancı olarak eğitildi.
Cesaretleriyle dikkat çeken bu kadınlar, tüm bu kötülüğün ortasında tam bir ölüm makinesine dönüştüler. Onlardan yalnızca 500’ü hayatta kaldı.
Alman askerlerinin korkulu rüyası olan Sovyet kadın keskin nişancıların arşiv fotoğrafları, Sputnik'in seçkisinde.
© Sputnik / V. Krasutskiy / Multimedya arşivine gidin

Nazi Almanyası, Sovyetler Birliğini işgal ettiğinde yüz binlerce kadın da Kızıl Ordu’nun bir parçası olmak ve cephede savaşmak istedi. İçlerinden 2 bini keskin nişancı olarak eğitildi.

Nazi Almanyası, Sovyetler Birliğini işgal ettiğinde yüz binlerce kadın da Kızıl Ordu’nun bir parçası olmak ve cephede savaşmak istedi. İçlerinden 2 bini keskin nişancı olarak eğitildi. - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / V. Krasutskiy
/
Multimedya arşivine gidin

Nazi Almanyası, Sovyetler Birliğini işgal ettiğinde yüz binlerce kadın da Kızıl Ordu’nun bir parçası olmak ve cephede savaşmak istedi. İçlerinden 2 bini keskin nişancı olarak eğitildi.

© Sputnik / Vladislav Mikosha / Multimedya arşivine gidin

Kızıl Ordu'nun 25. Piyade Tümeni'nde görev alan 2. Dünya Savaşının en tanınmış kadın keskin nişancısı Ludmila Pavliçenko, 1942.

Kızıl Ordu&#x27;nun 25. Piyade Tümeni&#x27;nde görev alan 2. Dünya Savaşının en tanınmış kadın keskin nişancısı Ludmila Pavliçenko, 1942. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Vladislav Mikosha
/
Multimedya arşivine gidin

Kızıl Ordu'nun 25. Piyade Tümeni'nde görev alan 2. Dünya Savaşının en tanınmış kadın keskin nişancısı Ludmila Pavliçenko, 1942.

© Fotoğraf : Public domain

Kızıl Ordu’nun ilk ve en iyi keskin nişancılarından biri Roza Shanina. Kayıtlara göre 59 Nazi askerini öldürdü.

Kızıl Ordu’nun ilk ve en iyi keskin nişancılarından biri Roza Shanina. Kayıtlara göre 59 Nazi askerini öldürdü. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Public domain

Kızıl Ordu’nun ilk ve en iyi keskin nişancılarından biri Roza Shanina. Kayıtlara göre 59 Nazi askerini öldürdü.

© Sputnik / Vladimir Grebnev / Multimedya arşivine gidin

2. Baltık Cephesi'nde savaşan bir grup kadın keskin nişancı. Soldan sağa: Sofia Kutlumametova (24 düşman askeri öldürdü), Antonina Dyakova (40 düşman askeri öldürdü ), Olga Maryenkina (70 düşman askeri öldürdü), Tatyana Kuzina, Аntonina Komarova (41 düşman askeri öldürdü), Lidiya Onyanova (87 düşman askeri öldürdü), Klavdiya İvanova ( 42 düşman askeri öldürdü), Maşa Aksenova, Raya Skrınnikova ve Оlga Bıkova (en az 42 düşman askeri öldürdü).

2. Baltık Cephesi&#x27;nde savaşan bir grup kadın keskin nişancı. Soldan sağa: Sofia Kutlumametova (24 düşman askeri öldürdü), Antonina Dyakova (40 düşman askeri öldürdü ), Olga Maryenkina (70 düşman askeri öldürdü), Tatyana Kuzina, Аntonina Komarova (41 düşman askeri öldürdü), Lidiya Onyanova (87 düşman askeri öldürdü), Klavdiya İvanova ( 42 düşman askeri öldürdü), Maşa Aksenova, Raya Skrınnikova ve Оlga Bıkova (en az 42 düşman askeri öldürdü). - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik / Vladimir Grebnev
/
Multimedya arşivine gidin

2. Baltık Cephesi'nde savaşan bir grup kadın keskin nişancı. Soldan sağa: Sofia Kutlumametova (24 düşman askeri öldürdü), Antonina Dyakova (40 düşman askeri öldürdü ), Olga Maryenkina (70 düşman askeri öldürdü), Tatyana Kuzina, Аntonina Komarova (41 düşman askeri öldürdü), Lidiya Onyanova (87 düşman askeri öldürdü), Klavdiya İvanova ( 42 düşman askeri öldürdü), Maşa Aksenova, Raya Skrınnikova ve Оlga Bıkova (en az 42 düşman askeri öldürdü).

© Fotoğraf : Public domain

Kızıl Ordu’nun keskin nişancılarından Mariya Polivanova ve Nataliya Kovşova, 1942.

Kızıl Ordu’nun keskin nişancılarından Mariya Polivanova ve Nataliya Kovşova, 1942. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Public domain

Kızıl Ordu’nun keskin nişancılarından Mariya Polivanova ve Nataliya Kovşova, 1942.

CC BY-SA 4.0 / Unknown / Ziba Ganyieva aiming (cropped image)

Kızıl Ordu 130. Piyade Tümeni'nde görev alan ve 28 Nazi askerini öldüren keskin nişancı Ziba Ganiyeva, 1942.

Kızıl Ordu 130. Piyade Tümeni&#x27;nde görev alan ve 28 Nazi askerini öldüren keskin nişancı Ziba Ganiyeva, 1942. - Sputnik Türkiye
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CC BY-SA 4.0 / Unknown / Ziba Ganyieva aiming (cropped image)

Kızıl Ordu 130. Piyade Tümeni'nde görev alan ve 28 Nazi askerini öldüren keskin nişancı Ziba Ganiyeva, 1942.

© Sputnik / Vladimir Grebnev / Multimedya arşivine gidin

2. Baltık Cephesinde savaşan bir grup kadın keskin nişancı. Soldan sağa: Nina Lobkovskaya, Lyubov Makarova, Şura Vinogradova, Yulia Belousova ve Anna Nosova, 1944.

2. Baltık Cephesinde savaşan bir grup kadın keskin nişancı. Soldan sağa: Nina Lobkovskaya, Lyubov Makarova, Şura Vinogradova, Yulia Belousova ve Anna Nosova, 1944. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Vladimir Grebnev
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2. Baltık Cephesinde savaşan bir grup kadın keskin nişancı. Soldan sağa: Nina Lobkovskaya, Lyubov Makarova, Şura Vinogradova, Yulia Belousova ve Anna Nosova, 1944.

© Sputnik / Evgeniy Haldei  / Multimedya arşivine gidin

Karadeniz Filosu 255. Piyade Taburu'nda görev alan ve en az 34 düşman askeri öldüren keskin nişancı Yelizaveta Mironova, 1943 Novorossiysk Limanı'nı kurtarma operasyonu sırasında aldığı yara yüzünden hayatını kaybetti.

Karadeniz Filosu 255. Piyade Taburu&#x27;nda görev alan ve en az 34 düşman askeri öldüren keskin nişancı Yelizaveta Mironova, 1943 Novorossiysk Limanı&#x27;nı kurtarma operasyonu sırasında aldığı yara yüzünden hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Evgeniy Haldei
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Karadeniz Filosu 255. Piyade Taburu'nda görev alan ve en az 34 düşman askeri öldüren keskin nişancı Yelizaveta Mironova, 1943 Novorossiysk Limanı'nı kurtarma operasyonu sırasında aldığı yara yüzünden hayatını kaybetti.

© Sputnik / Peter Bernstein / Multimedya arşivine gidin

Sovyet 33. Ordusu'nda görev alan bir grup kadın keskin nişancı mevzilere doğru giderken. Belarus, 1944.

Sovyet 33. Ordusu&#x27;nda görev alan bir grup kadın keskin nişancı mevzilere doğru giderken. Belarus, 1944. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Peter Bernstein
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Sovyet 33. Ordusu'nda görev alan bir grup kadın keskin nişancı mevzilere doğru giderken. Belarus, 1944.

© Sputnik / Sergei Baranov / Multimedya arşivine gidin

İlk pusuda beş düşman askeri öldüren kadın keskin nişancı, 1944.

İlk pusuda beş düşman askeri öldüren kadın keskin nişancı, 1944. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Sergei Baranov
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İlk pusuda beş düşman askeri öldüren kadın keskin nişancı, 1944.

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