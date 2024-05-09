https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/kizil-ordunun-olum-melekleri-buyuk-anavatan-savasinda-cephede-savasan-kadin-keskin-nisancilar-1083617783.html

Kızıl Ordu'nun 'ölüm melekleri': Büyük Anavatan Savaşı'nda cephede savaşan kadın keskin nişancılar

Kızıl Ordu'nun 'ölüm melekleri': Büyük Anavatan Savaşı'nda cephede savaşan kadın keskin nişancılar

Sputnik Türkiye

1941'de Hitler Almanya'sı Sovyetler Birliği'ne saldırdığı dönemde yüz binlerce kadın Kızıl Ordu’nun bir parçası olmak ve cephede savaşmak istedi. İçlerinden 2... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T13:00+0300

2024-05-09T13:00+0300

2024-05-09T11:44+0300

multimedya

fotoğraf

2. dünya savaşı

büyük vatanseverlik savaşı

sscb

keskin nişancı

kadın askerler

büyük anavatan savaşı

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Cesaretleriyle dikkat çeken bu kadınlar, tüm bu kötülüğün ortasında tam bir ölüm makinesine dönüştüler. Onlardan yalnızca 500’ü hayatta kaldı.Alman askerlerinin korkulu rüyası olan Sovyet kadın keskin nişancıların arşiv fotoğrafları, Sputnik'in seçkisinde.

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kızıl ordu'nun ölüm melekleri, sovyet kadın keskin nişancılar, büyük anavatan savaşı, büyük anavatan savaşı'na katılan kadın keskin nişancılar, ludmila pavliçenko, ziba ganiyeva