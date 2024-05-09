https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/istanbul-havalimaninda-govde-uzerine-inis-yapan-kargo-ucagi-pistten-kaldirildi-1083625998.html
İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İniş takımlarındaki arızadan dolayı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı gece geç saatlerde İGA ekiplerinin çalışmaları sonucu pistten... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T01:16+0300
2024-05-09T01:16+0300
2024-05-09T01:17+0300
türkiye
istanbul havalimanı
kargo uçağı
pist
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İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen kargo uçağını kaldırma çalışmaları yapıldı.İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF) yaptığı çalışmalarla uçak kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ibb-5-yasindaki-cocugun-olumune-iliskin-kusuru-tespit-edilen-4-kisinin-ihracini-istedi-1083625224.html
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istanbul havalimanı, kargo uçağı, pist
istanbul havalimanı, kargo uçağı, pist
İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı
01:16 09.05.2024 (güncellendi: 01:17 09.05.2024)
İniş takımlarındaki arızadan dolayı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı gece geç saatlerde İGA ekiplerinin çalışmaları sonucu pistten kaldırıldı.
İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen kargo uçağını kaldırma çalışmaları yapıldı.
İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF) yaptığı çalışmalarla uçak kaldırıldı.