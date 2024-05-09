https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/istanbul-havalimaninda-govde-uzerine-inis-yapan-kargo-ucagi-pistten-kaldirildi-1083625998.html

İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İniş takımlarındaki arızadan dolayı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı gece geç saatlerde İGA ekiplerinin çalışmaları sonucu pistten... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T01:16+0300

2024-05-09T01:16+0300

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türkiye

istanbul havalimanı

kargo uçağı

pist

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İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen kargo uçağını kaldırma çalışmaları yapıldı.İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF) yaptığı çalışmalarla uçak kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ibb-5-yasindaki-cocugun-olumune-iliskin-kusuru-tespit-edilen-4-kisinin-ihracini-istedi-1083625224.html

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istanbul havalimanı

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istanbul havalimanı, kargo uçağı, pist