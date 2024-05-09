https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/fahri-trafik-mufettisliginde-yeni-donem-her-kural-ihlaline-ceza-yazamayacaklar-1083636107.html

Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her kural ihlaline ceza yazamayacaklar

Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her kural ihlaline ceza yazamayacaklar

Sputnik Türkiye

Fahri trafik müfettişi olmak isteyen ve olan kişilere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, 70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T11:34+0300

2024-05-09T11:34+0300

2024-05-09T11:34+0300

yaşam

fahri trafik müfettişi

trafik

ceza

içişleri bakanlığı

trafik cezası

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"Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı, söz konusu yönetmelikte güncellemeye gitti.Buna göre müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak, eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek.Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek.Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılacak.Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.Tutanak sınırlamasıMüfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.Yaş sınırı getirildi70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak.Bir yıl içinde ceza kesmeyenin görevi sonlanacakBir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi üzerine İçişleri Bakanı'nın onayı ile sonlandırılabilecek.Kişisel bilgiler gizli tutulacakKişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak.İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

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fahri trafik müfettişi, trafik, ceza, içişleri bakanlığı, trafik cezası